Radiographie des White Sox de Chicago lors de la saison 2021

Chaque saison, 30 organisations de la Major League-MLB s’engagent dans une rude bataille pour gagner un fanion de leur division, aller aux play-offs pour les autres et gagner les World Series est l’objectif de chacune de ces organisations. . Mais loin de ces rêves et aspirations qui sont la réalité, seuls quelques-uns pourront savourer la gloire d’un fanion et d’autres leur qualification en séries éliminatoires.

La saison 2021 nous a apporté de nombreuses surprises agréables, d’abord chaque équipe est revenue à jouer 162 matchs pendant 6 mois et demi de compétition, après 2020 ne jouant que 60 matchs de saison régulière, les changements dans le ballon, la révision des lanceurs pour substances interdites. Mais rien n’a empêché Shohei Ohtani de surprendre par son habileté, des jeunes comme Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto et Fernando Tatis Jr., ont envoyé un message que le soulagement est garanti. D’autres joueurs établis tels que Salvador Pérez et Max Scherzer montrent toute leur valeur.

Avec toutes les performances remarquables, mettons l’organisation des White Sox de Chicago sur la grande image.

Rick Hahn (directeur général de l’organisation des White Sox de Chicago)

Le travail de la direction peut être considéré comme exceptionnel. Une équipe qui a réussi à continuer de remporter des séquences de victoires avec un mouvement constant au sein de l’organisation en raison de tant de blessures importantes, une date limite des échanges surprenante, où ils ont réussi à faire venir des joueurs importants qui ont aidé l’équipe à atteindre son septième fanion.

Tony La Russa (entraîneur des White Sox de Chicago)

Le directeur du HOF, Tony La Russa, a toujours été le bon barreur pour l’équipe, qu’il s’agisse de défendre ses joueurs contre les équipes et les médias, d’éviter chaque victime clé à tout moment et d’avoir un contrôle maximal sur le club house et les joueurs, pour obtenir le meilleur de chacun d’eux. Soulignant juste un point moins favorable, le cas de Yermin Mercedes pourrait lui coûter de perdre la confiance de ses athlètes. Sa performance a été remarquable, attribuant à la franchise son septième fanion et un de plus pour sa carrière réussie dans la Major League-MLB.

José Dariel « Pito » Abreu

Le Cubain a encore une fois connu une excellente saison comme il a l’habitude de le faire depuis ses débuts en 2014 en conquérant la recrue de l’année. Abreu a frappé 30 circuits, avec 117 points produits, pour sans aucun doute tirer la voiture toute la saison en jouant 152 matchs. Au cours de la saison, il a réussi à compléter des marques importantes au sein de la franchise, s’est classé troisième de la franchise pour les circuits (228), les coups sûrs (105) et les points produits (788). En plus d’avoir réussi la sixième saison avec au moins 25 circuits et 100 points produits, en huit saisons, et cinq avec 30 circuits ou plus et 100 points produits ou plus.

Tim Anderson

L’arrêt-court et le départ des White Sox sont revenus pour faire la bougie d’allumage dans la formation, malgré ses blessures, Tim a compilé une moyenne au bâton de 0,309, des coups sûrs connectés (163), des bases volées (18), pour être le leader de l’ensemble dans les trois apparitions offensives, troisième dans les points produits avec 61. Il a participé au All Star Game pour la première fois de sa carrière.

Yasmani grandal

Le receveur cubain après sa blessure au genou, à son retour était chargé de partager le poids offensif de l’équipe avec ses compatriotes Luis Roberts et José Abreu et Yoan Moncada, avec la contribution de Tim Anderson. Il a mené l’équipe pour les buts reçus avec 87, et n’a retiré que 82 prises au bâton pour un excellent OBP de .420. Grandal après une très mauvaise première mi-temps, a réussi à récupérer et à accélérer son rythme jusqu’à ce qu’il soit le deuxième pousseur avec 62 et a décidé plusieurs matchs. Sans aucun doute, une pièce maîtresse dans l’ensemble.

Yoan moncada

Le joueur de troisième but des White Sox a pu rester en bonne santé le plus longtemps possible, aidant José Abreu à porter le poids de l’alignement aux moments les plus critiques de la saison en raison de blessures. Le « Yoyo » a disputé 144 matchs, le deuxième plus grand nombre du groupe et était le leader du groupe en double avec 33, en plus de se classer troisième à côté de Tim Anderson en points produits (61).

Luis Roberts

Le voltigeur après sa blessure à la hanche le 2 mai, a raté une grande partie de la saison, il n’a donc pu intervenir qu’en 68 matchs, laissant une ligne de performance fixe à .338 / .378 /.946, produit de 93 incontestés, dont 22 doubles, un triple et 13 circuits, avec 43 points produits et 13 buts volés. Ses pourcentages de swing manqués se sont améliorés par rapport à la saison dernière, et il sera un acteur clé dans les aspirations des White Sox.

Lance Lynn

Le droitier a été une grande partie de la saison le leader de la surface de l’équipe, ce qui l’a amené à participer au All Star Game, laissant son record à 11-6, 2,69 ERA en 157 manches de travail avec 178 retraits au bâton.

Dylan cesse

Lors de sa troisième saison Major League-MLB, Dylan a réalisé sa meilleure performance de tous les temps, compilant 224 retraits au bâton pour la première fois de sa carrière (en tête du peloton), septième en MLB et 3 en Ligue américaine. Cesser 13-7, 3,91 en 165,2 manches de travail.

Carlos Rodon

De retour d’une opération sur son bras de lanceur, le cubano-américain s’est réinventé pour sa meilleure saison dans les ligues majeures, compilant 13-5, 2,37 en 132,2 manches de travail avec 185 retraits au bâton (le plus grand nombre de sa carrière). Il a participé au All Star Game.

Lucas Giolito

Il est revenu pour être le leader de la rotation en travaillant plus que tous ses coéquipiers, avec 18,2 manches de travail, avec 11-9, 3,53 de record personnel, retirant plus de 201 frappeurs sur des prises, pour être sa deuxième fois de sa carrière. Avec une première mi-temps légèrement chancelante, Lucas est revenu à sa forme habituelle et a fini par être le lanceur qui aura la responsabilité d’ouvrir le match de première division contre les Astros de Houston.

Liam Hendriks

La star la plus proche est venue des White Sox des Oakland Athletics, pour s’occuper de la clôture des matchs, réalisant une très haute performance qui l’a amené à participer au All Star Game, Liam a compilé dans la campagne 8-3, 2,54 avec 38 arrêts (un sommet en carrière de 113 retraits au bâton et le deuxième plus haut de sa carrière.

Andrew Vaughn et Leury Garcia

Ces joueurs de changement étaient les plus importants lorsque l’équipe était en proie à des blessures. Andrew occupant magistralement l’espace temporaire laissé par Eloy Jiménez pendant une grande partie de la saison, jouant 127 matchs, marquant 22 doubles, 15 circuits et 48 points produits. Pour sa part, Leury a joué dans 126 matchs à la fois dans le champ intérieur et dans le champ extérieur, réussissant 22 doubles, cinq circuits et 54 points produits. Sans aucun doute, sans l’apport fondamental de ces joueurs, l’équipe ne se serait pas maintenue après autant de blessures.

En remontant de Triple-A Charlotte s’est démarquée

Gavin Sheets avec 11 circuits et 34 chartes en 54 matchs d’acteur.

Zack Collins et Seby Zabala ont compensé l’absence du receveur régulier Yasmani Grandal.

Jake Burger, Romy Gonzales, Jake Lamb et Brian Goodwin, tous avec des performances remarquables au moment où ils ont reçu la responsabilité.

Toutes les performances montrées par leurs joueurs et malgré tant de blessures, l’équipe des White Sox a réussi à remporter le fanion après 13 ans de sécheresse. En plus d’atteindre un record de 93-69. Maintenant que le premier objectif est atteint, l’équipe des White Sox se dirige vers des séries éliminatoires qui promettent de beaux matchs. Avec la fin de la saison 2021, les White Sox ont prouvé qu’aucun obstacle ne les empêchait d’atteindre la ligne d’arrivée.