Radiohead partage une nouvelle vidéo pour « Follow Me Around »: Regardez

Radiohead a partagé une nouvelle vidéo pour « Follow Me Around » de leur prochaine réédition Kid A/Amnesiac Kid A Mnesia—sortie le 5 novembre via XL. Le visuel, réalisé par Nous, met en vedette l’acteur de Memento Guy Pearce, qui panique alors qu’il est suivi par la caméra. Découvrez-le ci-dessous. Aussi, ci-dessous, regardez une répétition de soundcheck de 1998 de « Follow Me Around ».

« Follow Me Around » fait partie des enregistrements inédits qui apparaîtront sur Kid Amnesiae, la collection de faces B et de raretés incluses dans la réédition. La chanson a été présentée dans le documentaire de Radiohead de 1998 Meeting People Is Easy. Et, en 2017, Thom Yorke et Jonny Greenwood ont joué « Follow Me Around » lors d’un spectacle-bénéfice en Italie.

Kid Amnesiae présente également « If You Say the Word », qui a obtenu son propre clip vidéo en septembre. Lisez « Comment Radiohead s’est battu pour se réinventer en créant Kid A » sur le terrain.

CORRECTION: Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort que Radiohead avait réalisé le clip « Follow Me Around ». Le visuel a été réalisé par Us, le duo de réalisateurs de Christopher Barrett et Luke Taylor.