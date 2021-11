Radiohead s’associe à Epic Games pour l’exposition numérique KID A MNESIA

Radiohead et Epic Games s’associent pour une exposition numérique de KID A MNESIA.

L’expérience est décrite comme «un univers numérique/analogique à l’envers» mettant en vedette des œuvres d’art originales de Thom Yorke et Stanley Donwood. L’exposition présente une conception sonore de Nigel Godrich et commémore les 21 ans des albums Kid A et Amnesiac de Radiohead.

L’expérience KID A MNESIA sera disponible en téléchargement le 18 novembre. Il s’agit d’un téléchargement gratuit pour PlayStation 5, PC et Mac sur Epic Games Store. C’est un partenariat intéressant car il utilise la technologie Epic Games sans aucun doute développée pour Fortnite.

« Après deux ans de préparation, l’exposition KID A MNESIA a été conçue à l’origine comme une installation physique faisant ses débuts à Londres et conçue pour la portabilité – pour un éventuel voyage à New York, Tokyo, Paris, etc. », indique le communiqué de presse.

Les lois de zonage et la pandémie de COVID-19 sont à blâmer pour la raison pour laquelle l’exposition passe au numérique. Mais ce n’est pas si inhabituel, étant donné le nombre d’artistes (BTS, Lil Nas X, Travis Scott, Justin Bieber) qui lancent une expérience de concert numérique.

« Thom et Stanley, ainsi que Kid A et le producteur d’Amnesiac Nigel ont uni leurs forces avec l’artiste vidéo/informatique et directeur créatif Sean Evans, la scénographe de théâtre Christine Jones et le producteur interactif Matthew Davis pour réimaginer KID A MNESIA comme une expérience numérique.

L’atelier de Davis [namethemachine] et les développeurs de jeux Arbitrarily Good Productions ont été invités à créer l’expérience, tandis qu’Epic Games Publishing sert d’éditeur numérique.

« Tout ce qui a été vécu dans l’exposition Kid A Mnesia provient directement des illustrations originales et des enregistrements multipistes de ces quatrième et cinquième albums de Radiohead. Tous reconstruits à partir des éléments d’origine dans un nouvel espace contrôlé sans les limitations du son stéréo ou de l’emballage LP/CD.

Kid A Mnesia est un triple album au format multiple pour le 21e anniversaire des albums Kid A et Amnesiac de Radiohead. L’album est sorti le 5 novembre via des enregistrements XL et comprenait un troisième disque nouvellement compilé, baptisé Kid Amnesiae.

Kid Amnesiae contient du matériel déterré qui a été extrait des deux sessions originales de l’album. Il comprend le single inédit de « If You Say the Word » et un enregistrement studio inédit de « Follow Me Around ».