Radrizzani confiant dans la reprise époustouflante de Leeds avec une grande revendication de table Prem

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani, a affirmé que son club pourrait se classer parmi les six premiers en Premier League la saison prochaine s’il évitait la relégation cette saison.

Les Blancs ont fait tourner les têtes lors de la dernière campagne, leur premier retour en Premier League depuis 2004. De plus, ils avaient un style de jeu unique. Ainsi, les hommes de Marcelo Bielsa ont réussi à terminer neuvième.

Ce faisant, ils ont également atteint le plus grand nombre de points en Premier League de toutes les équipes promues depuis Ipswich en 2000/01.

Cependant, cette saison a déjà prouvé une autre histoire. Ils ont débuté dimanche dernier dans la zone de relégation, sortant des trois derniers avec une victoire 2-1 – seulement leur deuxième du mandat – contre Norwich.

Certains experts ont ont exprimé leurs inquiétudes pour les informations d’identification de Leeds. Néanmoins, pour sa part, Bielsa s’est débarrassé de tels soucis.

Le président Radrizzani, quant à lui, regarde déjà vers l’avenir. S’exprimant lors d’un sommet technologique à Lisbonne (via le Daily Mail), il a affirmé que le partenariat du club avec les 49ers de San Francisco peut apporter un regain d’espoir.

« Maintenant, nous sommes en partenariat avec les 49ers, c’est fondamentalement très important car il sera très difficile de rester en Premier League », a-t-il déclaré.

«Mais si nous restons dans cette catégorie cette année, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin que l’an dernier et entrer dans le top six.

« [We can] commencer à rénover le stade et continuer à accroître la valeur de ce club.

Bielsa en est à sa quatrième saison avec Leeds et Radrizzani a ajouté que l’Argentin avait le plein soutien de ses supérieurs.

« Quand j’ai choisi Marcelo Bielsa, je savais que cela viendrait avec des défis, mais nous le soutenons inconditionnellement et je pense que le résultat a été vu sur le terrain », a-t-il ajouté.

« Pour lui aussi, cela a été la plus longue période de sa carrière d’entraîneur, avec Leeds United car en tant que club, nous l’avons soutenu inconditionnellement. »

Radrizzani a pleine confiance en Leeds

Radrizzani a déclaré qu’il aimait être « l’opprimé » dans toutes ses entreprises financières, dont Aser, une société d’investissement mondiale qu’il préside.

Il a dit que « les gens ne m’ont pas accordé de crédit » mais que Leeds s’est avéré être un « bon investissement ».

« Nous avons complètement renversé le club et la valeur est maintenant probablement quatre fois plus élevée », a-t-il ajouté.

Leeds revient à l’action face à Leicester à Elland Road dimanche.