Radu Albot bat Federico Coria au tour préliminaire de qualification

24/10/2021 à 12h30 CEST

Le joueur moldave Radu Albot, numéro 120 de l’ATP, remporté en une heure et trente-deux minutes par 6-3 et 6-4 à Federico Coria, joueur de tennis argentin, numéro 68 de l’ATP, au tour de qualification du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder au tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition notamment, un total de 40 joueurs s’affrontent et la phase finale se compose d’un total de 24 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le tournoi et ceux qui êtes invités. De même, il se déroule entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.