Raducanu et Leylah Fernández joueront une finale chez les adolescents à l’US Open

09/10/2021 à 6h25 CEST

. / Flushing Meadows

L’US Open aura un finale de l’adolescence dans la boîte féminine, puisque les joueurs de tennis qui concourront pour le titre seront les Canadiens Leyla Fernandez, 19 ans, et les Britanniques Emma raducanu, 18.

La joueuse de tennis canadienne d’origine hispanique Leylah Fernández, 73e mondiale, a bouclé sa marche triomphale vers sa première finale du Grand Chelem en s’imposant ce jeudi par 7-6 (3), 4-6 et 6-4, à la Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième favori. Le match, qui a duré deux heures et 20 minutes, a laissé Fernandez en complète domination après 26 vainqueurs pour 23 fautes directes, tout en ayant son meilleur service jusqu’à présent ce tournoi avec six as et deux doubles fautes.

Pendant ce temps, Sabalenka, 23 ans, qui cherchait également sa première finale en Open et en Grand Chelem, était son pire ennemi, commettant 52 fautes directes pour 45 vainqueurs, tandis qu’avec son service, elle plaçait 10 as directs, mais avait huit doubles. défauts. Avec l’élimination de Sabalenka, Fernández devient la première joueuse de l’histoire de l’Open et d’un Grand Chelem, qui sans être tête de série élimine les deuxième et troisième favorites, après avoir dépassé au troisième tour la championne en titre, la Japonaise Noemi Osaka. Elle a également éliminé l’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête de série, en quarts de finale et l’Allemande Angelique Kerber, 16e tête de série et championne de l’Open des États-Unis 2016, au deuxième tour.

Raducanu

L’Anglaise Emma Raducanu, 18 ans, numéro 150 mondiale, s’est imposée ce jeudi en deux sets consécutifs 6-1 et 6-4 à la Grecque Maria Sakkari, dix-septième tête de série, et s’est qualifié pour sa première finale de l’US Open et du Grand Chelem. Raducanu, qui n’a plus perdu un set depuis qu’elle a commencé sa participation à la phase de qualification, devient la premier finaliste de l’Open à atteindre la grande finale en tant que qualifié. Elle devient également la plus jeune joueuse de tennis à disputer une finale du Grand Chelem depuis que la Russe Maria Sharapova a remporté Wimbledon en 2004 à 17 ans.

Le match, qui a duré une heure et 23 minutes, a laissé Raducanu avec 16 vainqueurs et 17 fautes directes, en plus d’avoir quatre as et deux doubles fautes, tandis que Sakkari n’a pas eu son meilleur tennis du fond du court et a commis 33 directes. erreurs pour 17 vainqueurs, qui lui ont coûté la partie, notamment dans le premier set où il a permis à Raducanu de lui disputer cinq matchs de suite. Sakkari a commis 17 fautes directes dans le premier set, Raducanu renvoyant simplement tout du fond du court et attendant que le joueur de tennis grec échoue. De plus, Raducanu a très bien sélectionné les montées au filet et a remporté huit points en neuf occasions.