Raducanu et Murray rejoignent Nadal à l’exposition d’Abu Dhabi

23/11/2021 à 17h15 CET

.

L’anglais Andy Murray et Emma raducanu ils contesteront, avec les Espagnols Raphael Nadal, l’exposition d’Abou Dhabi du 16 au 18 décembre. Ce concours, qui ne distribue pas de points pour le circuit, aura un match féminin entre Raducanu, championne de l’US Open cette année, et la Suisse Belinda Bencic, médaille d’or à Tokyo.

De plus, un tournoi masculin sera joué dans lequel Murray débutera contre l’Autrichien Dominique Thiem, qui a raté une bonne partie de la saison à cause d’une blessure au poignet, et s’il gagne, il affrontera Nadal en demi-finale. De l’autre côté du tableau, le Russe Andreï Roublev affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre le Canadien Denis Chapovalov et le norvégien Casper Ruud.

Cette exposition comprendra retour sur les pistes de Nadal, qui n’a pas concouru depuis sa défaite au troisième tour du tournoi de Washington en raison d’une blessure au pied.