Raducanu, la naissance d’une étoile

12/09/2021 à 18:49 CEST

Cristina Moreno

Lorsque cet US Open a débuté il y a à peine deux semaines, peu auraient parié sur la finale qui a été vue samedi sur le complexe Arthur Ashe du New York. Emma raducanu et Leyla Fernandez Ils se sont affrontés dans un duel sérieux qui s’est terminé du côté du premier, mais qui a fini par élever tous les deux, qui à 18 et 19 ans respectivement ont donné une leçon de maturité.

Le résultat de ce duel est déjà connu de tous, avec le triomphe des Britanniques qui, arrivés de la phase précédente, sans renoncer à un set et sceller le match avec un « as », sont entrés dans l’Olympe du tennis par la grande porte. Le tout sous l’œil attentif de la légendaire Virginia Wade, la seule autre femme britannique à avoir remporté l’US Open.

Patauger, qui a signé le titre en 1968, était l’un des spectateurs de luxe dans les tribunes de Flushing Meadows, très attentif à l’évolution de la jeune star. Tout un honneur pour Raducanu, qui a une grande référence dans ses triomphes. “C’est quelque chose de spécial qu’elle soit ici et j’espère suivre ses traces à l’avenir & rdquor;, a-t-il déclaré Emma. « Mettre mon nom à côté d’une légende signifie beaucoup pour moi et ce que je veux accomplir en tant que professionnel & rdquor ;.

Sa sœur était également dans les tribunes qui, depuis les tribunes, lui a demandé de sourire. Même au pire moment, à la fin du deuxième set, avec une balle de break en faveur de Fernández, avec une blessure au genou et avec la victoire presque au bout des doigts.

Et sourit. Elle a tempéré ses nerfs – ceux qui lui ont fait défaut à Wimbledon, la forçant à partir au deuxième tour en raison de la pression – capturant tous les regards de jusqu’à quatre pays différents. D’un père d’origine roumaine, d’une mère chinoise, née à Toronto et élevée à Londres, Raducanu Il a fait sourire toutes ces nationalités qui se reflètent dans son visage sombre et ses yeux bridés.

La victoire de la mondialisation, car sa rivale, Leylah Fernández, également née au Canada et concourant sous cette nationalité, a également gardé un œil sur l’Équateur, d’où est originaire son père, et les Philippines, pays de naissance de sa mère.

Un cocktail explosif qui a donné naissance aux deux joueuses de tennis les plus en vogue du moment. Pour RaducanuEn plus, un bond explosif dans le classement, de la position 150 où il a commencé, à la 23 où il apparaîtra ce lundi. Un autre succès pour la Britannique qui vient de terminer ses études secondaires avec un A-grade.

Passons à autre chose Et si d’un côté les larmes étaient de joie, de l’autre elles apparaissaient pleines de tristesse, et peut-être de colère de n’avoir pas pu changer le cours du jeu. Leïla il s’est déchargé à la fin du match, toujours incapable de voir le cap que représente son passage dans le tournoi. Le triomphe de cette institutrice qui l’a poussée à abandonner le tennis, car cela ne lui permettrait pas de gagner sa vie. Et malgré tout, le jeune Canadien s’est souvenu des victimes du 11 septembre à l’occasion de l’anniversaire des attentats. “J’espère que je serai aussi résistant que vous l’avez été, New York”, a-t-il déclaré au public.