Raducanu : Lewis a été un si bon modèle pour moi

La championne de tennis de l’US Open Emma Raducanu a remercié Lewis Hamilton pour ses conseils et son soutien depuis sa première victoire palpitante en Grand Chelem en septembre, décrivant la septuple championne du monde de Formule 1 comme son modèle.

S’exprimant après sa victoire en deux sets contre Elena-Gabriela Ruse lors d’une exposition à Londres dimanche, Raducanu a déclaré que Hamilton était un « mec vraiment cool ».

Raducanu, qui a participé à des compétitions de karting et de motocross dans son enfance et qui est une grande fan de Formule 1, a révélé le conseil que lui avait donné le septuple champion du monde de F1 : » Il a dit, sois patient, tu n’as qu’à rouler la vague. C’est parfait.

« Ne t’inquiète pas’. Bon réconfort. Il a été un si bon modèle pour moi en m’aidant dans les prochaines étapes », a déclaré Raducanu aux médias britanniques.

Le joueur de 19 ans a également ignoré l’idée de battre Hamilton pour le prix BBC Sports Personality of the Year le mois prochain : « Non, certainement pas. Je soutiens Lewis dans la course. Je n’y pense même pas. Pour moi, c’est quelque chose qui est si loin du domaine du possible.

Raducanu, qui se prépare pour la saison 2022 en suivant des entraînements quotidiens intenses de cinq heures, a également évoqué ses objectifs personnels.

« Pour moi, mes attentes envers moi-même sont de continuer à m’améliorer, je veux revenir sur la fin de l’année et voir que j’ai fait des gains dans différents domaines. Je sais qu’il faudra beaucoup de patience pour arriver là où je veux être », a-t-elle déclaré.

Le match de dimanche était le premier de Raducanu à domicile depuis son incroyable triomphe à l’US Open lorsqu’elle est entrée dans le tournoi en tant que qualification classée 150e au monde et l’a terminé en tant que première femme championne britannique du Grand Chelem depuis 44 ans. (Reportage d’Aadi Nair)