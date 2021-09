Raducanu règne à New York

in

09/12/2021 à 00h46 CEST

Emma Raducanu est devenue la gagnante de l’US Open féminin en s’imposant à un Canadien Leyla Fernandez en un peu moins de deux heures pour 6-4 et 6-3 dans ce qui est déjà connu comme la finale des adolescents.

Et est-ce que entre les deux, ils totalisent seulement 37 ans, 18 Britanniques, 19 Canadiens. La jeunesse des deux protagonistes s’est transformée en maturité lorsque les deux joueurs de tennis sont entrés sur le court. Le jeu sérieux, la force mentale et la concentration ont prévalu dans les deux, avec pour objectif de remporter le premier grand titre de leur carrière prometteuse.

Sans aucun doute Raducanu a commencé qui a rapidement obtenu une pause pour mettre le 2-0 au tableau d’affichage et se remettre sur la bonne voie.

Dans la deuxième manche, l’avantage de Raducanu a commencé à devenir insupportable, laissant Fernández avec peu d’options et essayant de se défendre. Elle ne pouvait pas risquer, et la jeune Britannique en a profité pour devenir la première joueuse de tennis à atteindre la finale de la phase précédente. Une étape importante pour le plus jeune finaliste depuis Maria Sharapova en 2004.

Une blessure à la jambe de Raducanu, l’entrée du médecin et les plaintes de Fernández selon lesquelles il avait la fracture à la main ont retardé la fin, mais un Raducanu souriant a fini par régner.