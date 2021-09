Raducanu rompt avec le coach avec qui il a remporté l’US Open

24/09/2021 à 17h13 CEST

.

Emma Raducanu a annoncé ce vendredi qu’elle ne continuerait pas à travailler avec Andrew Richardson, l’entraîneur qui l’a accompagnée sur la tournée nord-américaine et avec qui elle a remporté l’US Open, car elle a besoin de quelqu’un qui a de l’expérience sur le circuit WTA.

Raducanu, qui avait déjà travaillé avec Richardson en tant que junior au Bromley Tennis Center de Londres, a rompu les liens avec Nigel Sears après Wimbledon, où il a atteint les huitièmes de finale, et réembauché Robertson pour la tournée américaine.

Maintenant, après avoir soulevé l’US Open en étant la première joueuse de tennis de la phase précédente à le faire, elle a décidé de prendre un nouveau cap dans sa carrière.

“À ce stade de ma carrière et en jouant contre les meilleurs joueurs de tennis du monde, J’ai réalisé que j’avais besoin de quelqu’un qui a de l’expérience sur le circuit WTA et au plus haut niveau. Je suis très nouveau dans ce domaine et j’ai besoin de quelqu’un pour me guider et je l’ai vécu », a déclaré Raducanu lors d’un événement au centre national de tennis.

La joueuse britannique, la première de sa nationalité à remporter un Grand Chelem depuis 1977, a déclaré qu’elle n’avait toujours personne en tête et qu’elle pourrait ne pas prendre de décision avant la fin de la saison.