Radzhab Butaev couronné d’une formidable performance contre Jamal James

Radzhab Butaev a profité de sa deuxième chance de championnat samedi soir. Près de deux ans après avoir été dupé lors de son premier tir au titre mondial des poids welters WBA, le Russe Butaev a arrêté un Jamal James battu et ensanglanté au neuvième tour pour remporter ce titre. Butaev a battu James dans l’événement principal à triple tête Showtime de la Michelob ULTRA Arena du Mandalay Bay Resort and Casino.

Butaev, 27 ans, d’Indio, en Californie, a dominé James, qui a fait preuve de beaucoup de ténacité contre un puncheur plus coriace que James ne pouvait pas blesser. Butaev a essentiellement parcouru les meilleurs coups de James, a gardé James plus grand et plus longtemps sur son pied arrière tout au long du combat, et a finalement épuisé James. Butaev n’a jamais jeté James au tapis, mais l’arbitre Celestino Ruiz avait vu suffisamment d’action unilatérale lorsque Butaev lui a agressé des coups à la tête et au corps au neuvième tour. Le temps d’arrêt officiel était de 2:12 du neuvième tour.

Butaev est resté invaincu (14-0, 11 KO, 1 NC) et s’est positionné pour gagner plus d’argent au sein de la division chargée de 147 livres. Yordenis Ugas (27-4, 12 KO) est le « super » champion des poids welters de la WBA, mais cette organisation de sanction pourrait éventuellement ordonner à Ugas de boxer Butaev. James de Minneapolis (27-2, 12 KO) a perdu par KO pour la première fois en 11 ans en tant que professionnel. Sa seule défaite précédente était contre le Cubain Ugas, qui a battu James par décision unanime en août 2016.

Butaev s’est racheté lors de sa deuxième tentative pour remporter le championnat du monde WBA. Son compatriote Alexander Besputin a battu Butaev par décision unanime lors de leur combat de novembre 2019, mais Besputin a été déchu de sa ceinture WBA et le résultat a été changé en un sans-concours car Besputin a été testé positif pour une substance interdite.

James, 33 ans, a raté sa première défense d’un titre secondaire WBA des poids mi-moyens qu’il a remporté en battant Thomas Dulorme en août 2020. James a battu Dulorme par décision unanime lors de leur combat de 12 rounds pour l’intérim WBA alors vacant à 147 livres. corona au Microsoft Theater de Los Angeles.

Bien que James et ses gestionnaires se soient plaints que l’arrêt était prématuré, au moins un TKO semblait inévitable sur la base de la punition que James a subie en huit rounds. Le neuvième tour était complètement à sens unique, incitant Ruiz à s’interposer entre eux et à arrêter l’action.

Butaev a repoussé James contre les cordes au début du huitième round et a décroché plusieurs coups de corps féroces. James avait l’air fatigué à ce moment-là, même s’il essayait continuellement de garder Butaev honnête. Butaev a fait pression sur James une fois de plus au septième tour et a fait payer James avec des coups au corps. James a continué à répondre, mais il n’avait tout simplement pas le pouvoir de faire réfléchir Butaev à deux fois avant d’appuyer sur l’action.

Butaev a frappé James pendant une grande partie du sixième tour, lorsqu’il a clairement pris le contrôle de leur combat. Butaev a tatoué James avec une main droite juste avant la fin du sixième tour. Butaev a attaqué James avec une main droite environ 25 secondes après le sixième round, obligeant James à le tenir. Le crochet droit de Butaev a secoué James avec environ une minute à jouer au cinquième tour.

Ruiz a soustrait un point à Butaev avec 31 secondes à faire au cinquième tour, pour avoir frappé James par derrière. C’était la cinquième fois de leur combat que Ruiz mettait en garde Butaev pour diverses infractions. Butaev a commencé le quatrième tour dans une position de gaucher pour tenter de confondre James. Butaev a frappé deux mains gauches dures au corps de James avec un peu plus de deux minutes à jouer au quatrième tour, le premier dont James s’est plaint était faible.

Une tête involontaire de Butaev a semblé blesser James avec un peu plus de 40 secondes à faire au quatrième tour. Butaev a enchaîné avec plusieurs coups durs à la tête et au corps alors que James tombait contre les cordes, mais un jeu auquel James a répondu avec des coups de puissance aériens qui ont repoussé Butaev de lui.

James a décroché plusieurs uppercuts à droite dans la première minute du troisième tour, mais Butaev a répondu avec des coups durs. Ruiz a averti Butaev d’avoir frappé James à l’arrière de la tête avec environ 1:40 à jouer au troisième tour. Un crochet du gauche de Butaev a attiré l’attention de James avec un peu moins de 1:20 à jouer au troisième tour.

James est resté sur son pied arrière pendant le deuxième tour. Il a pompé son jab et a essayé de repousser un Butaev toujours agressif, qui a porté des coups puissants sur le corps de James. La main droite de James, suivie d’un crochet gauche au corps, était sa meilleure séquence du deuxième tour.

James a passé une main droite autour de la garde de Butaev à mi-chemin du premier tour. Sinon, le champion en titre a fait face à la pression de Butaev en travaillant son long jab au premier tour. Butaev a décroché un droit fort sur le corps de James juste avant la fin du premier tour.