Raekwon de Wu-Tang dit que l’abus de sa mère l’a aidé à devenir un homme meilleur, comment Wu a surmonté les boeufs | REGARDEZ

*Le rappeur légendaire Raekwon le chef le coupe avec la personnalité de la radio et de la télévision Jazmyn ‘Jaz’ Summers. Son nouvel album sort au début de l’année prochaine et il a sorti un livre « De l’escalier à la scène : T sur sa vie et son parcours avec le clan Wu-Tang. Le clan a récemment eu beaucoup de battage médiatique après avoir été présenté dans une série Hulu et d’autres spéciaux.

Il dit que l’album mettra en vedette son lyrisme : « Yo, j’aime peindre des tableaux et emmener les gens dans différentes directions. Je pourrais vous donner des trucs durs, des trucs doux, des trucs conscients, je pourrais vous donner des trucs fous. Tout est question d’expression, tout est question de plaisir. Quand je fais un album, c’est comme aller au cinéma, peindre des tableaux, faire des rimes.

Le nouvel EP de Raekwon le chef

Dans le livre, il raconte tout : « le livre c’est le bon, le mauvais et le laid mais c’est la vérité et il a une bonne fin parce que c’est ce que je ressens aujourd’hui. J’ai un peu laissé tomber. J’avais l’impression de parler à un psychiatre, un psy, j’ai vraiment ouvert mes sentiments sur la façon dont je suis entré dans le jeu. Je parle de la façon dont cela (Wu-Tang) m’a permis de prendre soin de ma famille et je finis par avoir une autre famille, les Wu-Tang, qui sont deux familles différentes dont j’ai tellement appris.

Il dit à Jaz que la vie n’était pas facile : « En grandissant, notre famille n’avait pas d’argent. Je parle de la façon dont ma mère a été cambriolée et cela nous a fait quitter Brooklyn et déménager à Staten Island. Ma mère, c’est une mère célibataire, elle a enduré beaucoup de choses, être maltraitée. Moi, étant son fils unique, regarder ces choses se dérouler m’a beaucoup affecté. J’ai des enfants aujourd’hui. Je veux qu’ils ne sachent jamais que c’est quelque chose dont un père parle. Je ne suis pas là pour frapper une femme », révèle-t-il à EURweb Spotlight. « En tant qu’enfant, vous pensez parfois que c’est cool de se battre avec une personne que vous aimez parce que vous pensez peut-être que c’est de l’amour, mais quand vous les voyez se blesser et s’effondrer, vous ne pouvez pas respecter cela. Cela m’a appris à ne pas me permettre d’être cette personne, à m’éloigner mais c’est quelque chose qui me tache. Je parle de mes addictions, de la cocaïne et du crack quand j’étais jeune mais toujours en faisant attention à être mieux. Tout le monde dans le quartier le faisait. Mais pour nous, c’était surtout de l’herbe et quand nous avons commencé à voir des gens descendre (avec du crack), c’était parce que cette merde déchirait les gens, donc c’était un arrêt automatique, allumer et éteindre la lumière.

« Je viens d’un environnement négatif mais ce sont des gens au grand cœur. C’est juste que vous êtes pris par les choses devant vous et que vous ne voyez pas vraiment les différences entre le positif et le négatif. Une fois la carrière du Wu-Tang commencée, nous avons dû prendre une décision entre les jours de bousculade – nickel et gradation et aller d’un endroit à l’autre. Tu dois prendre une décision. Vous ne pouvez pas faire les deux. Je voulais prendre soin de ma famille génération après génération où tout le monde devait lutter. Moi sachant que j’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de positif pour prendre soin de ma famille et de ne pas la mettre en danger en même temps afin qu’ils n’aient pas à s’inquiéter que vous fassiez ceci et cela, vous là-bas, vous tenant des armes ou quoi que ce soit d’autre , vous avez une carrière maintenant. Vous faites quelque chose de positif.

Raekwon du clan Wu Tang profite du jeu Jets avec Method Man et d’autres membres

Traiter avec un groupe de neuf membres signifiait beaucoup de bœuf. Comment sont-ils restés ensemble ?

« C’est difficile à maintenir avec neuf membres », partage-t-il. « C’était la fraternité à la fin de la journée. C’est comme se battre avec ton frère ou ta sœur. Vous êtes tous connectés. Vous avez tous construit quelque chose ensemble que le monde aime. Des différences vont toujours se produire, mais c’est ainsi que nous surmontons ces différences. Si vous manquez de respect, vous devez essayer de vous assurer que cela ne se reproduise plus. Mais ça a été ces hauts ou ces bas. Ce qui nous a gardés ensemble, ce sont tous les fans. Vous pourriez vous disputer en studio et aller au tournage. Tu dois t’essuyer le visage et sortir et t’en occuper à ce moment-là et juste représenter les gens qui t’aiment.

Raekwon le chef du clan Wu Tang à la maison

L’un de ses souvenirs les plus drôles remonte à des années. « Nous étions à Amsterdam. C’est à ce moment-là que nos carrières ont commencé. Nous sommes entrés dans l’hôtel et nous nous sommes dit que nous pouvions commander un service d’étage. On peut faire n’importe quoi, n’importe quoi. Nous avons eu un gestionnaire de route buggé. Nous l’aimions mais nous ne l’aimions pas alors un jour nous avons décidé de jouer à un jeu avec lui, il s’est appelé lui-même en nous donnant juste 3 heures pour nous préparer pour le spectacle et nous étions vraiment fatigués alors nous étions comme si nous allions vous récupérer . Nous commandions donc tous un service d’étage. Pourquoi la facture est revenue et la facture a fini par être de 100 000 $. C’était tellement fou parce que nous le faisions exprès parce que nous savions qu’il devait poser sa carte. Quand il était temps de quitter l’hôtel, c’était comme si vous partiez tous, nous appelions la police parce que quelqu’un devait payer cette facture, donc le label s’en est mêlé et ils ont dû la payer. Sinon, nous serions tous enfermés.

Raekwon, Ghostface Killa et le rappeur Rakim

Dans le parcours de Raekwon pour devenir un homme meilleur, il est devenu musulman. Il dit : « Il arrive un moment où vous voulez vous rendre compte que quelqu’un dans une forme supérieure vous bénit. Nous comprenons que l’au-delà est grave. Il s’agit de se repentir et de vouloir que vos péchés soient pardonnés et pas seulement de prendre la vie pour acquise et d’en apprendre davantage sur qui vous êtes et vos devoirs en tant qu’homme.

Quand il s’agit de hip hop old school vs new school, Raekwon partage : « Les J Coles, les Migos, les Lil Babys, Da Baby, j’aime leur musique. C’est cool. Nous venions de l’autre côté de la création d’albums et de notre jeu de mots vraiment complexe. Une chose à propos de cette génération était qu’il était très difficile de s’entendre, il fallait donc être intelligent. Il fallait être franc pour ouvrir la voie à tout le monde aujourd’hui. C’était difficile à comprendre à l’époque. Vous ne savez pas à qui parler, maintenant toutes ces portes sont ouvertes. Vous pouvez en fait faire beaucoup de choses depuis chez vous et être reconnu, construire votre propre base de fans et la prochaine chose que vous savez, c’est que ces maisons de disques prêtent attention. Pour nous, c’était rare.

Rakewon de Wu Tang et Young Dirty Bastard

