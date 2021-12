RAF Lakenheath : un aviateur américain retrouvé mort quelques heures seulement après avoir disparu de la base du Suffolk | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le soldat, identifié comme Camden Mello de la 48th Fighter Wing Command Team, aurait disparu de la base vers le 9 décembre.

Le colonel Jason Camilletti a déclaré qu’il n’y avait « pas de pénurie de main-d’œuvre » après la découverte de la disparition de Camden.

Dans un message d’hommage touchant sur Facebook, le colonel Camilletti a rendu hommage à son collègue militaire et a informé son équipe de la mort de Camden.

Il a déclaré: « Coéquipiers, c’est avec le cœur lourd que je vous fais savoir que A1C Camden Mello n’est plus avec nous.

« Nous avons appris pour la première fois qu’il avait disparu hier soir et hier soir et ce matin, nous avons mis toutes les mains sur le pont pour retrouver notre coéquipier.

« Ce matin, nous l’avons trouvé mort.

« Camden, nous t’aimons frère.

« Lauren, nous sommes là pour vous, tout ce dont vous avez besoin, pour son père et sa famille dans le Massachusetts, de même pour vous tous.

« C’est une tragédie absolue et nous pleurons cette perte avec vous.

Le colonel Camilletti a poursuivi: « Il y a deux heures, je hurlais dans ma voiture à propos de la perte de Camden, ce truc est réel et nous vivons à l’étranger à l’ère de Covid quand il y a deux tiers d’obscurité et un tiers de jour et tous les autres facteurs de stress de la vie.

« C’est naturel de se sentir déprimé parfois, cela fait partie du processus.

« Continuez à vous battre, mon Dieu s’il vous plaît continuez à vous battre, nous vous aimons tellement, vous comptez tellement pour le monde et s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne prenez pas de décision permanente dans une situation temporaire. »