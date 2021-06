Rafa Benitez à Everton OFF avec les patrons du club écoutant les fans après les manifestations contre l’ancien manager de Liverpool, talkSPORT comprend

Everton semble avoir abandonné ses efforts pour recruter Rafael Benitez comme nouveau manager.

L’Espagnol aurait été proche du poste, malgré le tollé des fans concernant ses liens avec son grand rival Liverpool.

Benitez ne s’est pas vu offrir de contrat à Everton après les protestations des fans

Mais il semble maintenant que le club ait écouté les supporters mécontents, car ils ont décidé de ne pas proposer à Benitez de prendre la relève à Goodison Park.

Le propriétaire des Toffees, Farhad Moshiri, a décidé de faire appel à Benitez après des entretiens peu concluants avec Nuno Espirito Santo, qui est désormais une cible pour Tottenham.

Après que les discussions avec l’ancien patron des Wolves se soient terminées sans accord sur les cartes, Moshiri a jeté son dévolu sur Benitez en tant que prochain manager pour aider Everton à passer au niveau supérieur.

Il n’y a aucun doute sur le record et l’expérience de Benitez en Premier League, avec un long CV qui compte des passages au Real Madrid, Chelsea et Newcastle United, des titres en Espagne avec Valence et une longue liste de succès européens.

Mais l’allégeance de la légende de la Ligue des champions 2005 à Liverpool a entraîné une énorme réaction des fans d’Everton, qui ont protesté contre l’ancien patron des Reds avec des bannières classées X à l’extérieur de Goodison Park.

Alex Crook de talkSPORT nous a apporté les dernières nouvelles sur l’histoire en cours, et il semble que le club de Merseyside ait écouté les fans.

« Benitez à Everton semblait assez proche la semaine dernière, mais tout s’est calmé », a-t-il déclaré.

« Il s’attendait à une offre de contrat, mais pour le moment, cette offre de contrat ne semble pas s’être concrétisée.

« Je suppose que nous ne pouvons que lire entre les lignes et dire que les propriétaires d’Everton seraient stupides de ne pas écouter les supporters.

« Nous avons vu des manifestations et toutes sortes de banderoles placées devant leur terrain d’entraînement et leur stade.

Benitez a remporté le titre de la Ligue des champions et la FA Cup au cours de ses six années à la tête de Liverpool et est toujours vénéré par les fans des Reds… et méprisé par les supporters d’Everton

«Je dois dire que ce serait un peu myope de la part des fans d’Everton. Benitez a été là, a obtenu le t-shirt, je pense qu’il serait un bon rendez-vous à Everton si vous pouvez oublier le fait qu’il a remporté la Ligue des champions avec leurs rivaux.

Il est juste de dire que les supporters d’Everton ne sont pas d’accord avec ce verdict, la légende des Toffees, Neville Southall, disant que talkSPORT Benitez ne serait JAMAIS accepté par les supporters de Goodison.

Southall, qui a joué plus de 750 matchs en tant que gardien de but d’Everton au cours d’une période de 17 ans à Goodison Park et a remporté la première division, la FA Cup et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, a plutôt exhorté le club à donner le dessus à son ancien coéquipier Duncan Ferguson. travail.

“Je pense que Rafa Benitez est un bon manager. A-t-il raison pour Everton ? Non. Pas une chance », a déclaré Southall.

Simon Jordan dit que Rafa Benitez n’est plus un ” manager d’élite ” mais pense que l’Espagnol serait intéressé par le poste de manager d’Everton malgré la connexion avec Liverpool

« Les parieurs ne le porteront pas. Il est Liverpool. Ils ne l’auront pas. Il va devoir produire quelque chose de spécial.

«Je préférerais avoir Duncan (Ferguson). Nous n’allons jamais être relégués, c’est un bon manager, il est beaucoup trop sous-estimé.

“Il a commencé avant qu’Ancelotti ne nous fasse une bonne course, il connaît tout ce qu’il fait, il connaît le club sur le bout des doigts, il connaît les jeunes joueurs. Pourquoi ne pas lui donner un contrat de saison ?