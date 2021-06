Rafa Benitez accusé d’avoir utilisé les clubs comme « tremplin » avec l’ancien manager de Liverpool toujours passionné par le poste de manager d’Everton

in

Simon Jordan pense que Rafa Benitez place ses besoins au-dessus des clubs, car l’ancien patron de Liverpool reste attaché au poste vacant d’Everton.

L’Espagnol était sur le point de remplacer Carlo Ancelotti sur la sellette des Toffees la semaine dernière, cependant, une réaction des fidèles de Goodison Park a amené le propriétaire du club Farhad Moshiri à retarder apparemment sa décision.

Benitez est au chômage depuis qu’il a quitté le club chinois de Dalian Professional en janvier

Des bannières sont apparues à l’extérieur du domicile d’Everton avec l’une d’elles indiquant «Benitez pas le bienvenu».

Et l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, est catégorique. Benitez, qui est au chômage depuis qu’il a quitté l’équipe de la Super League chinoise Dalian Professional en janvier, utilise des clubs comme tremplin.

“Je parie qu’il est enthousiaste car c’est une opportunité pour lui et Rafa Benitez est dans le business de Rafa Benitez”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Everton doit décider ce qu’il veut être. J’étais l’un des rares à avoir remis en question la nomination de Carlo Ancelotti, je ne pensais pas que c’était la bonne personne.

« Il n’était pas sur une trajectoire ascendante. Quand ils ont eu Ancelotti de Naples, Everton était un projet étrange pour lui.

«Certaines des signatures qu’il a faites, bien que sur le papier ressemblent à de très bonnes signatures, n’ont pas fonctionné.

Ancelotti a quitté Everton pour rejoindre le Real Madrid plus tôt ce mois-ci

“Everton doit décider s’il va être un grand club et s’essayer ou s’il va ressembler à un club qui reçoit des signatures à Hollywood qui n’ont pas beaucoup de sens.

« Benitez, il utilise les massues comme tremplin. Il a fait un travail décent à Newcastle. Je ne pense pas que sa carrière soit à la hausse.

« Il n’est pas allé en Chine pour approfondir ses connaissances du football, il est allé en Chine pour se faire payer un gros sac d’argent.

« Cela n’a pas fonctionné là-bas parce que la ligue chinoise s’est effondrée et que la qualité a baissé. Il veut maintenant revenir [to the Premier League]. “

Pendant ce temps, Troy Deeney n’est pas convaincu par la nomination potentielle de Benitez à Everton.

Le capitaine de Watford insiste sur le fait que les Toffees ont besoin d’un manager qui apportera une stabilité à long terme au club.

Il a dit : « Je ne sais pas si je le soutiendrais.

«Évidemment, Everton est un énorme club avec une grande histoire. De l’extérieur, en regardant Everton, je me dis toujours : ” quel est le processus ? Qu’est-ce qu’ils essaient de faire ?’

« Si vous regardez leur équipe, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais aucun d’entre eux ne correspond réellement à un système.

« Ils n’aimeront pas ça, mais ils doivent faire ce que Liverpool a fait. Nommez un manager, débarrassez-vous du bois mort et partez avec une vision pour trois, quatre, cinq ans.

« C’est plus facile à dire qu’à faire, mais je pense que ces nominations sont maintenant comme : « obtenons de grands noms qui pourraient nous apporter un succès instantané ».

“Il n’y a pas de longévité envers elle, il n’y a pas de fondation sur laquelle construire”. C’est ce qui rend les fans d’Everton assez frustrés.