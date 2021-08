Rafa Benítez brise le silence sur James Rodríguez

in

20/08/2021 à 19h30 CEST

Depuis que Rafa Benítez a été choisi comme nouvel entraîneur d’Everton, des rumeurs sur la possibilité Le départ de James Rodriguez Ils ont augmenté. Et malgré le fait que plusieurs semaines se soient écoulées depuis cet événement, le sujet de James ne cesse de résonner.

La situation de James Rodriguez ça a l’air d’empirer du joueur colombien a décidé parle de ton avenir sur votre compte Twich en partant voir que je n’avais rien de clair. A ce fait s’ajoute son absence lors des premiers matchs de Premier League et une triste participation à la pré-saison.

Mais dans toute cette agitation, le seul qui ne n’a été prononcé à aucun moment C’était Rafa Benítez, mais il semble que cela ait changé jusqu’à présent. Ce jeudi l’entraîneur d’Everton a tenu une conférence de presse avant le match contre Leeds, où le sujet de James était présent : “Il y a beaucoup de spéculations. Nous devons travailler avec les joueurs qui sont ici. Jusqu’au 31 août ouais c’est dans mes plans“.

« Jusqu’au 31 août, nous devons nous assurer que les joueurs donnent tout. Après cela, nous saurons qui fait partie de notre équipe. »il a continué. Le 31 août est la date que le club anticipe comme la fermeture du marché.

“Je comprends que les gens veulent tout savoir, mais la situation est qu’il est notre joueur jusqu’au 31 août. Il n’était pas disponible la semaine dernière et Il ne le sera pas cette semaine (contre Leeds United), mais peut-être le sera-t-il la semaine prochaine”, a commenté l’entraîneur espagnol.

Sur la Absence colombienne, qui a été isolé en prévention du Covid et continue de l’être malgré un test négatif, a déclaré : “j’espère que ça va la semaine prochaine, peut continuer à s’entraîner et on peut voir ce qui se passe jusqu’à la fin du mercato.”

Mais de quoi Benítez a préféré ne pas parler, C’était de la polémique de James sur ses réseaux sociaux. A la place oui ça Moise Kean “il s’est bien entraîné, est une autre option à l’avant et vous pouvez nous donner un coup de main si nécessaire.”

James Rodriguez cherche désespérément à sortir d’Everton et c’est pourquoi Jorge Mendes l’a offert à plusieurs clubs, cependant, son salaire élevé est l’obstacle pour que certaines équipes décident enfin de le signer.

Benítez est conscient que si le Colombien décide de rester enfin à Everton, il doit en tenir compte pour le bien de l’institution et selon des médias tels que ‘Liverpool Echo’ il tentera de valoriser son style de jeu, en plus de toujours l’utiliser en faveur de l’équipe et pas le footballeur.