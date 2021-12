Rafa Benitez de retour à Stamford Bridge pour le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Chelsea affronte Everton en Premier League ce soir alors qu’ils cherchent à suivre le rythme des leaders de Manchester City.

Les Blues de Thomas Tuchel ont devancé Leeds dans un thriller 3-2 samedi pour reprendre le chemin de la victoire.

.

Everton de Rafa Benitez affronte Chelsea ce soir

Ils se déplaceront à nouveau à deux points de City s’ils peuvent voir Everton ce soir.

Les Toffees ont connu des difficultés ces dernières semaines et ont perdu à Crystal Palace dimanche.

Rafa Benitez subit une pression croissante à Goodison et pourrait faire une démonstration de moral à son retour dans l’ouest de Londres.

Chelsea v Everton: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le jeudi 16 décembre.

Il se tiendra à Stamford Bridge et débutera à 19h45.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 19h.

Les commentaires viendront de Nigel Adderley et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Chelsea cherchera à suivre le rythme des leaders de la ligue Man City ce soir Chelsea v Everton: nouvelles de l’équipe

Chelsea : Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Ziyech, Pulisic, Mount

Sous-titres : Kepa, Bettinelli, Chalobah, Christensen, Sarr, Kante, Saul, Barkley

Everton : Pickford, Kenny, Godfrey, Holgate, Keane, Branthwaite, Iwobi, Andre Gomes, Doucoure, Gordon, Simms

Sous-titres : Begovic, Lonergan, Coleman, Allan, Gbamin, Onyango, Dobbin

Chelsea v Everton : faits du match Chelsea est invaincu lors de ses 26 derniers matchs à domicile de Premier League contre Everton (W15 D11) depuis une défaite 1-0 en novembre 1994. S’ils évitent la défaite ici, cela équivaudrait à leur plus long home run jamais invaincu contre un adversaire dans l’histoire de sa ligue (27 contre les Spurs entre 1990 et 2016). Everton a remporté trois de ses cinq derniers matchs de Premier League contre Chelsea (L2), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 15 précédents contre eux. Cependant, toutes ces victoires sont survenues à Goodison Park. Après avoir battu Liverpool lors des trois rencontres toutes compétitions confondues lors de la campagne 1984-85, Everton est sans victoire lors de ses 12 derniers matches de compétition contre les champions d’Europe en titre (D4 L8). Ils ont perdu ces deux rencontres contre Chelsea la dernière fois que les Bleus ont été champions d’Europe en 2012-13. De toutes les équipes ayant disputé plus d’un match de Premier League le jeudi, Chelsea a le meilleur taux de victoires ce jour-là de la compétition, remportant sept de leurs 11 matchs de ce type (64%). Après avoir perdu quatre de ses cinq premiers matchs jeudi en Premier League entre 1996 et 2015 (D1), Everton est invaincu lors de ses cinq derniers disputés ce jour-là dans la compétition (W2 D3) .Chelsea a encaissé huit buts lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, autant que lors de ses 18 précédents combinés. Pendant ce temps, les Blues cherchent à éviter d’encaisser plus de 2 buts lors de quatre matchs consécutifs dans toutes les compétitions pour la première fois depuis septembre 2016. Everton n’a remporté aucune victoire en six matchs de championnat à l’extérieur (D1 L5), perdant chacun de ses quatre derniers matchs consécutifs. Les Toffees ont perdu cinq fois de suite sur la route en Premier League en mars 2018, tandis que le manager Rafael Benítez a subi cinq défaites consécutives en championnat en novembre 2006 avec l’ancien club de Liverpool. L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku est le meilleur buteur d’Everton en Premier League. League, marquant 68 buts pour les Toffees entre 2013 et 2017. Le Belge n’a marqué qu’une seule fois lors de ses cinq apparitions contre Everton dans la compétition, avec Manchester United en septembre 2017. Aucun manager n’avait auparavant pris en charge Chelsea en Premier League. League n’a jamais gagné à l’extérieur contre les Blues dans la compétition, faisant six nuls et perdant 13 de leurs 19 visites. Le patron d’Everton, Rafael Benítez, a perdu ses deux matchs à Stamford Bridge dans la compétition. Mason Mount de Chelsea a marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League, et un but ici le verrait devenir le plus jeune joueur à marquer en quatre dans un rang pour les Bleus dans la compétition.