Rafa Benitez donne le coup d’envoi au mandat des Toffees lors du choc de la Premier League

GameDay est de retour sur talkSPORT et nous vous proposerons plus d’action à 15 heures cette saison en commençant par Everton contre Southampton.

Rafa Benitez est sur le point de mettre en place son mandat Toffees et cela commencera par accueillir les Saints.

L’Everton de Rafa Benitez accueille Southampton ce week-end

Everton a connu une saison difficile la saison dernière, commençant superbement avant de faiblir et de terminer finalement à un décevant dixième.

Benitez aura hâte de faire mieux cette année et d’amener les Merseysiders en Europe.

Southampton a vendu Danny Ings plus tôt cet été et devra se débrouiller sans ses objectifs.

Les Saints ont perdu à Goodison Park la saison dernière alors que Richarlison a remporté une victoire 1-0 pour les hôtes.

talkSPORT 2 sera à Walton pour vous présenter ce week-end d’ouverture en direct de la Premier League.

Everton contre Southampton : comment écouter

Ce match débutera à 15h le samedi 14 août.

La couverture complète de Goodison Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Ian Danter et Perry Groves.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

James Rodriguez voudra aider Everton à prendre un bon départ contre Southampton Everton v Southampton: Nouvelles de l’équipe

Everton sera probablement sans Jordan Pickford et Dominic Calvert-Lewin après leur implication à l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

Richarlison devrait également manquer après avoir joué pour le Brésil aux Jeux olympiques.

De nouvelles recrues Demarai Gray, Andros Townsend et Asmir Begovic pourraient tous commencer.

Pour Southampton, il reste à voir si Jannik Vestergaard figurera car il continue d’être fortement lié à un déménagement à Leicester.

James Ward-Prowse, qui est également annoncé avec un transfert d’été, a un léger problème au genou.

Les nouveaux arrivants Romain Perraud, Armando Broja et Adam Armstrong pourraient tous faire leurs débuts.

Southampton de Ralph Hasenhuttl a vendu Danny Ings cet été Everton v Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron d’Everton, Rafa Benitez : « Il est crucial que les joueurs sentent que vous vous souciez d’eux et que vous vouliez les améliorer.

« J’ai de la passion en tête-à-tête lorsque je les entraîne. Je pense qu’ils peuvent ressentir cette passion et qu’ils essaieront de faire en sorte que la prochaine fois ils puissent faire ceci ou cela.

« Je vais à la tête.

« Je veux qu’ils pensent, pas seulement qu’ils leur disent : ‘Tu dois faire ça’.

« C’est plus : « Pensez-y, pensez-vous que c’est bien ou mal ? »

« Donnez-leur la chance de trouver la solution, afin qu’ils apprennent pour l’avenir.

« Fondamentalement, si vous voulez améliorer votre équipe, améliorer les individus, puis améliorer la mentalité de tous ensemble. »

Richarlisons a renvoyé Everton pour une victoire 1-0 sur Southampton à Goodison Park la saison dernière Everton contre Southampton: statistiques et faits du match Everton n’a perdu qu’un de ses 22 matchs à domicile en Premier League contre Southampton (15 v. N6), restant invaincu lors de ses 16 derniers matchs contre eux à Goodison Park depuis une défaite 0-2 en novembre 1997. Southampton n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses neuf dernières rencontres de championnat avec Everton (W3 D2 L4), lors d’une victoire 2-0 à domicile la saison dernière. Everton have’ t a perdu son match d’ouverture dans l’une des neuf dernières campagnes de Premier League (W3 D6) depuis une défaite 0-1 contre QPR en 2011-12. Depuis lors, quatre des six nuls des Toffees sur MD1 ont été de 2-2. Southampton a remporté son match d’ouverture lors d’une seule de ses 14 dernières campagnes de Premier League (D7 L6), battant West Bromwich Albion 1-0 en 2013-14. Les Saints ont le taux de victoires le plus bas dans les matchs d’ouverture de toutes les équipes de Premier League à jouer dans au moins 10 campagnes (9% – gagné 2/22). Everton a marqué 12 buts lors de leurs quatre premiers matchs à domicile de Premier League la saison dernière, à un taux de trois par match. Cependant, les Toffees n’ont marqué que 12 autres lors de leurs 15 matchs suivants à Goodison Park (0,8 par match). Everton n’a remporté que deux de ses 12 derniers matchs à domicile en Premier League (D3 L7), ces deux victoires ayant été remportées par un Score de 1-0 (contre Southampton en mars et les Wolves en mai). Aucune équipe de Premier League n’a gagné moins de points (17), concédé plus de buts (49) ou perdu plus de matchs (15) dans la compétition en 2021 jusqu’à présent que Southampton. Rafael Benítez deviendra juste le deuxième homme à prendre en charge à la fois Everton et Liverpool, après William Edward Barclay à la fin du 19e siècle. L’Espagnol a remporté trois de ses quatre matchs à domicile contre Southampton en Premier League, tirant l’autre. Les 16 buts de Dominic Calvert-Lewin en Premier League valaient 16 points à Everton la saison dernière, avec seulement Mohamed Salah plus précieux à leurs côtés en 2020- 21 (17). Calvert-Lewin a marqué le vainqueur des Toffees sur MD1 contre Tottenham la saison dernière. James Ward-Prowse a été directement impliqué dans 15 buts pour Southampton en Premier League la saison dernière, enregistrant à la fois son plus grand nombre de buts (8) et le plus de passes décisives (7) dans un campagne unique dans la compétition.