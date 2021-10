Rafa Benitez fait l’éloge des performances d’Everton ; Townsend explique la célébration

Rafa Benitez dit qu’Everton a “bien fait” pour marquer un point contre Manchester United à Old Trafford.

Les Toffees ont maintenu les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer à un match nul 1-1 en Premier League avec une solide performance d’équipe. Ils ont pris du retard à la 43e minute à cause d’Anthony Martial.

Le Français, doté d’une rare place de départ, a battu Jordan Pickford d’un effort dévié.

Mais Everton n’a pas baissé la tête et s’est battu en seconde période. Ils ont vite trouvé un égaliseur mérité par l’ailier en forme Andros Townsend.

Gris Demarai a lancé une contre-attaque et a ignoré Fred pour se mettre en bonne position. Il a donné le ballon à Abdoulaye Doucoure, qui a bien fait de choisir Townsend.

Le joueur de 30 ans a pris une touche avant d’envoyer une finition soignée David de Géa.

Yerry Mina pensait qu’il avait empoché un vainqueur tardif pour Everton mais a été jugé hors-jeu lorsqu’il a marqué.

Après le match, Benitez a déclaré à BBC Match of the Day : « Nous avons joué contre une très bonne équipe. Ce n’est pas facile d’obtenir un résultat ici et nous avons bien fait.

« Nous concédons un but tardif auquel nous ne nous attendions peut-être pas, mais la réaction de l’équipe en seconde période a été plutôt bonne. C’est dommage le dernier car c’est hors-jeu mais ça pourrait être encore mieux mais on est content de la façon dont on a joué et du résultat à la fin.

“Nous allons bien. Nous avons quelques problèmes de blessures et l’équipe travaille toujours très dur et réagit très bien. Vous pouvez voir l’esprit d’équipe et les fans apprécieront cela et les joueurs apprécieront le soutien des fans, vous pouvez donc voir maintenant que nous avons une très bonne compréhension.

Townsend rend hommage à son adversaire avec une célébration

Townsend a expliqué sa célébration à la Cristiano Ronaldo lors du tirage au sort.

L’Anglais a imité son adversaire en effectuant son saut caractéristique, mais pas aussi efficacement.

Interrogé en mouvement, Townsend a déclaré: «Ce gars est mon idole. J’ai grandi en regardant Cristiano Ronaldo. J’ai passé des heures sur le terrain d’entraînement à essayer d’exécuter ses techniques, j’aurais peut-être dû passer plus de temps sur la célébration car ce n’était pas une excellente exécution.

“C’était un peu de respect pour Ronaldo et c’était un honneur d’être sur le même terrain que lui.”

Au but, il a ajouté : « C’était incroyable. Demarai fait ce qu’il fait le mieux, en utilisant son rythme et sa puissance. Dès que Doucouré l’a eu, j’ai su que si je le suivais, il le mettrait sur mon chemin.

« Heureusement, à cette occasion, j’ai réussi à garder mon calme et à le mettre dans le coin inférieur. »

