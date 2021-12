Rafa Benitez rallie Everton en promesse aux fans après des buts tardifs assommant Arsenal

Rafael Benitez est convaincu qu’Everton changera les choses, tant qu’il aura le temps de le faire, après la superbe victoire tardive contre Arsenal lors du Monday Night Football.

La course sans victoire du club s’est terminée de manière dramatique alors que la frappe dans les arrêts de jeu de Demarai Gray a assuré une victoire 2-1 contre les Gunners dans un parc bruyant de Goodison.

Les visiteurs ont pris les devants grâce à la volée de Martin Odegaard à la fin de la première mi-temps, quelques instants après que Richarlison se soit vu refuser un but pour hors-jeu à la suite d’un contrôle VAR.

Richarlison avait un autre but exclu par VAR juste avant l’heure de jeu, avant de faire égaliser les Toffees avec une tête à la 79e minute lorsque le tir de Gray est revenu de la barre.

Gray a ensuite assuré la première victoire d’Everton en neuf matches de championnat en envoyant un effort hors du poteau dans la deuxième minute du temps additionnel.

Le match s’est terminé dans le délire de la foule, après avoir vu des fans d’Everton quitter leurs sièges pour protester contre la gestion du club.

Everton s’unissant

Et s’adressant à Sky Sports après le match, Benitez a déclaré: « Il est clair que lorsque les fans, les joueurs, tout le monde se serrent les coudes, nous sommes plus forts.

«La réaction de l’équipe aux buts qui ont été refusés et encaissés un but à la fin de la première mi-temps, nous avons quand même marqué des buts et réagi. Chaque couche et fan s’y attend. Tout le monde est vraiment content et j’espère que c’est le bon pas en avant.

« Quand tout le monde se serre les coudes, nous sommes plus forts. » ?? Rafa Benitez était satisfait de ses joueurs, de ses fans et de son personnel alors qu’Everton effectuait un retour pour battre Arsenal à Goodison Park. pic.twitter.com/AMYlsYXszN – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 6 décembre 2021

« Le VAR… Je ne sais pas si les lignes peuvent être plus épaisses ou pas ? C’était contre nous. J’ai souvent dit que nous étions sur le point de gagner beaucoup de fois. Aujourd’hui, c’était un autre exemple. Tout est contre vous mais le caractère qu’ils ont montré aujourd’hui, avec les fans derrière, ils peuvent en profiter.

« Les fans étaient contents parce que les joueurs ont tout donné. Ils ont une forte mentalité et sont prêts à changer les choses rapidement.

« Les fans attendent un engagement. Vous pouvez parler d’erreurs et nous concédons parce que nous avons commis des erreurs contre une bonne équipe. En termes d’engagement, les joueurs sont là et les fans l’apprécient.

« Ils veulent voir une équipe qui a dépensé beaucoup d’argent s’améliorer de plus en plus. Nous le ferons. Cela prendra du temps mais nous le ferons. Tout le monde a maintenant l’espoir.

Gray célèbre un moment fou

Le vainqueur du match des Toffees, Gray, a ajouté: « C’était un moment fou. Mon meilleur moment ici jusqu’à présent. C’était important pour nous d’obtenir cette victoire.

«En tant que groupe, nous avons traversé cette mauvaise passe mais nous sommes restés ensemble. Avec des fans comme ça, derrière nous pour tout le match, c’est plus que mérité.

« Ma confiance est élevée en ce moment. Je crois en moi et en mes capacités. Je travaille dur et je m’améliore et je veux être le meilleur joueur possible.

« Nous avons eu une mauvaise passe et aujourd’hui je suis juste content d’avoir obtenu les trois points. »

