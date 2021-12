Rafa Benitez révèle le facteur caché de Richarlison qui a conduit au changement d’Everton

Le patron d’Everton, Rafa Benitez, a parlé de la réaction de colère de Richarlison après avoir été remplacé contre Crystal Palace.

Les Toffees ont été battus 3-1 dans un match tendu à Selhurst Park. Les buts de Conor Gallagher et James Tomkins ont mis les hôtes aux commandes.

Richarlison, qui avait peu d’impact à l’avant, a ensuite été retiré et remplacé par le favori de Benitez, Salomon Rondon. Mais la décision n’a pas plu au joueur ou aux fans d’Everton.

Richarlison a tenu les bras en l’air avant de quitter le terrain. Benitez a été vu secouer la tête, tandis que les fidèles d’Everton ont hué le changement.

Rondon a ensuite marqué pour les Merseysiders. Cependant, son but n’a déclenché aucune forme de retour, le deuxième du match de Gallagher garantissant que les trois points restent dans le sud de Londres.

Benitez a déclaré à BBC Sport après le match : « Nous étions dangereux au comptoir. Après une erreur on a encaissé un but alors c’est plus difficile de changer les choses. Nous avons encaissé un autre but, une autre erreur.

« Lorsque nous avons marqué, nous avons eu quelques occasions et nous ne les avons pas saisies. Nous avons fait une autre erreur et encaissé un autre but. C’est quelque chose que nous devons apprendre.

« Avec le VAR, ça nous arrive deux ou trois fois, des décisions cruciales qui ne sont pas en notre faveur. Quelque chose pourrait être plus juste pour que nous obtenions quelque chose.

« Nous étions là, nous poussions. Nous avons eu quelques occasions. C’est dommage. L’équipe se battait. Avec plus de précision dans le dernier tiers, l’équipe travaille dur. La réaction était là aujourd’hui.

Benitez a ensuite été interrogé sur les actions de Richarlison. Il a révélé qu’une blessure cachée était la principale raison du sous-marin : « Il est impossible d’expliquer chaque situation. Allan travaillait tellement dur à la fin du match il y a quelques jours avec un problème qu’il ne pouvait pas être là.

«Richarlison a un problème avec son mollet. Nous le savions et essayions de le protéger à la mi-temps. Il voulait essayer de continuer. Sans Dominic Calvert-Lewin nous ne pouvons pas prendre ce risque [of Richarlison aggravating his problem]. Nous avons mis un joueur qui était frais. Il savait, nous savions qu’il n’était pas en pleine forme.

« Ça n’aidait pas avec les bras [Richarlison looking annoyed]. J’ai dit que nous pouvions le changer à la mi-temps et que rien ne se passerait. Il n’en faisait pas trop en deuxième mi-temps.

« Nous nous sommes tiré une balle dans le pied » – Godfrey

Pendant ce temps, le défenseur Ben Godfrey a déclaré : « Nous avons eu un excellent résultat lundi et nous venions ici avec confiance. Nous sommes dégoûtés de n’avoir rien tiré du match.

«Nous connaissons les normes que nous nous fixons et qui auraient pu être en deçà de la moyenne. Nous devons nous dépoussiérer et repartir. Les gars sont déçus.

« Nous ne sommes satisfaits d’aucun des buts. Nous pensons toujours que nous pouvons les empêcher d’entrer, mais c’est quelque chose dont nous devons apprendre rapidement ou nous serons à nouveau punis.

« Commencé lentement et nous ne devrions pas avoir besoin de ce réveil, de cette deuxième chance de démarrer. Nous nous sommes tiré une balle dans le pied mais c’est parfois le football et nous devons apprendre vite.

