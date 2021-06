Rafa Benitez s’apprête à nommer le nouveau patron d’Everton malgré les fortes réactions des partisans concernant l’ancien patron de Liverpool

in

Rafa Benitez devrait être nommé nouveau manager d’Everton, selon talkSPORT.

Les Toffees ont poursuivi leur projet de nomination de l’ancien patron de Liverpool malgré une forte réaction des supporters.

Southgate est sur le point de devenir un Toffee – des mots que nous n’aurions jamais pensé dire !

Des bannières classées X sont apparues à l’extérieur du domicile d’Everton, avec l’un des messages les plus polis à l’ex-patron des Reds : ” Benitez n’est pas le bienvenu “.

Mais Benitez a suffisamment impressionné le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, pour qu’il aille de l’avant, choisissant de choisir l’Espagnol plutôt que l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

