Rafa Benitez se bat contre les rumeurs de limogeage et a le « soutien » du conseil d’administration d’Everton

Le manager d’Everton, Rafa Benitez, insiste sur le fait qu’il a le soutien du conseil d’administration du club au milieu des rumeurs selon lesquelles ils envisagent des remplaçants potentiels.

Les Toffees occupent la 14e place de la Premier League après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matches. Cela comprend une défaite unilatérale dans le derby contre Liverpool et une défaite décevante aux mains de Crystal Palace la dernière fois.

Les tactiques de Benitez ont été remises en question, son équipe n’ayant pas réussi à jouer un style de football expansif. Et ses liens étroits avec Liverpool signifient que de nombreux fans d’Everton n’ont pas les mêmes allégeances qu’avec d’autres managers.

Des rumeurs sur le limogeage potentiel de l’Espagnol sont apparues pour la première fois le 29 novembre. Le conseil d’administration d’Everton envisagerait le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, comme son successeur.

Ces liens continuent de s’intensifier alors que le club du Merseyside glisse vers le bas de la table. Il y a maintenant aussi un deuxième manager dans le cadre.

Le Sun affirme que des pourparlers informels ont déjà eu lieu avec l’ancien joueur Wayne Rooney.

Il est actuellement le patron du club de championnat Derby County mais pourrait être tenté par un retour à Goodison Park.

Benitez se bat cependant, comme le montre son dernier aveu. L’homme de 61 ans a déclaré (via Express): « Je parlais avec M. Moshiri [the owner] ce matin. J’ai des rendez-vous avec le président, avec Denise [Barrett-Baxendale, CEO], j’ai des conversations avec eux et ils me soutiennent.

« Ils savent… Je dirai quelque chose que j’ai déjà dit : ils ont de l’expérience pour changer de manager, ils ont de l’expérience pour essayer d’adapter les choses et cela ne fonctionnait pas.

« Je ne sais pas si vous êtes un fan d’Everton, mais quel est le sentiment des dernières années pour les fans d’Everton ? Succès ou frustration ?

« Vous connaissez la réponse, j’ai beaucoup d’amis qui me disent la même chose.

Everton va dans la bonne direction – Benitez

« Les problèmes ne sont pas seulement quelque chose que vous pouvez résoudre en cinq mois, ils savent que vous avez besoin de temps et ils savent que nous allons dans la bonne direction.

« Une chose est ce que vous pouvez voir sur le terrain chaque week-end. Les fans au début pouvaient voir ce que nous recherchions – l’intensité, l’engagement, la façon dont nous jouions.

« Tout le monde était ravi, puis après la frustration de quelques années, ils ont pu voir que nous allions dans la bonne direction. »

Benitez espère une victoire décisive lors du prochain match d’Everton. Ils se rendent jeudi soir à Chelsea, troisième.

L’homme d’Everton sur la liste de souhaits des Roms

Pendant ce temps, Sport Witness, citant des rapports en Italie, Le milieu de terrain d’Everton, Allan, est une cible pour la Roma.

Jose Mourinho recherche des joueurs avec une « substance » et une « personnalité », et il semble qu’Allan fasse l’affaire.

Le joueur de 30 ans n’a pas été à son meilleur depuis le départ de Carlo Ancelotti en juin. Cependant, il pourrait encore devenir un joueur de premier plan pour le club de Serie A.

Les finances relativement pauvres de Roma signifient qu’ils ne pourraient se permettre un premier prêt avec l’option d’achat que cet été. Ils auraient également besoin qu’Allan réduise son salaire. Il gagne 70 000 £ par semaine à Everton.

