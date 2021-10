Rafa Cabrera Bello remporte l’Open de golf d’Espagne après une bataille épique avec Adri Arnaus

Nouvelles connexes

Grand week-end de golf à Madrid. Les Open d’Espagne, qui a captivé des milliers de fans au cours des quatre derniers jours, a connu un dénouement passionnant avec deux Espagnols comme protagonistes. Adri Arnaüs et Rafa Cabrera Bello ils étaient les meilleurs et leur égalité a dû être résolue dans un bris d’égalité dans lequel le canari a gagné. Libère un Jon Rahm qui a récupéré après la mauvaise journée de samedi, mais n’a pas pu surmonter.

Depuis le dernier tournoi que tu as gagné Ça se voit, en 1995, le Country Club de Madrid On ne l’a pas vu avec la foule qui a eu tout ce week-end. Une nuée de supporters a envahi chacun des 18 greens par lesquels passait le numéro 1 mondial. Pourtant, ils ont également vibré avec le golf brillant que Cabrera Bello et Arnaus ont montré. Au-dessus du canari, le grand gagnant est l’amour de ce sport après ce qu’il a vécu ces jours-ci.

Rahm a essayé le machado après avoir fait un tour horrible samedi, mais cette tâche semblait impossible a été laissée à moitié après avoir signé un -3. Il est reparti « frustré », mais « quand cela vous arrive sur un terrain de golf, il vaut mieux avoir le public de votre côté », a-t-il expliqué. Jon prend la chaleur des espagnols qui le suivent de plus en plus. Ses exploits ont ravivé la passion pour le golf dans le pays qui comptait déjà de nombreux adeptes mais que, vu l’impact que cet Open d’Espagne a eu, il a été possible de vérifier que son numéro un a positivement affecté ce sport.

Le spectaculaire Rafa Cabrera Bello pour devenir le champion de l’Open d’Espagne !

Le canari a obtenu un birdie dans le trou des séries éliminatoires pour remporter le titre contre Adri Arnaushttps : //t.co/rxXrYdpKFe pic.twitter.com/1ClfE6uwHt – Teledeporte (@teledeporte) 10 octobre 2021

Après avoir gagné en 2018 et 2019, il n’y a pas eu de triptyque à l’Open d’Espagne. Mais Rahm mérite le crédit pour le coup de pouce que ce sport connaît à nouveau en popularité. Arnaus et Cabrera Bello ont mis la cerise sur le gâteau avec une belle performance, pour montrer qu’à la campagne il y a beaucoup de classe avec les bâtons. Parmi eux, un Sergio Garcia à qui les années et les jeunes promesses pressées par derrière ne pèsent pas, le pays connaît le début d’un possible âge d’or dans un sport qui a atteint le Jeux olympiques pour rester.

Duel impérial

Cabrera a fait un double bogey au trou 1 après une pitoyable sortie de bunker et a perdu toute avance 15 minutes après sa sortie. Le canari s’est reconstruit et a commencé une bataille spectaculaire avec Arnaus jusqu’à ce qu’il atteigne le 18e trou avec une égalité à -19. Les nerfs ont fait surface et le canari a dû ramer pour atteindre la normale. De son côté, Adri avait un putt de deux mètres à gagner, mais l’a raté. Tout serait laissé pour que le tournoi se joue dans le tie-break.

CHAMPION ️ N

@RCabreraBello le conquiert à l’ACCIONA Open de España présenté par Madrid, signant un total de 19 coups sous le par et battant Arnaus au bris d’égalité. #AccionOpen pic.twitter.com/nP2rVsmL6Q – Acciona Open de España présenté par Madrid (@accionaopen) 10 octobre 2021

Cabrera a mieux tempéré ses nerfs et a réussi le putt pour le birdie, provoquant un rugissement monumental dans les tribunes. C’est ainsi qu’il a obtenu son premier Open d’Espagne, la quatrième tournée européenne. Un résultat qui peut être un tournant pour le golfeur de 37 ans pour trouver son meilleur golf après avoir perdu sa carte de golf. Tournée de la PGA. Troisième victoire de l’année pour un golfeur espagnol. Après quatre ans de sécheresse, Rafa a fondu en larmes de satisfaction. Son bon ami Arnaus, malgré sa défaite, a de quoi sourire de ce succès.

[Más información: Los secretos entre Rahm y Almeida, el ‘Tiger Woods de Tetuán’: el guante regalado por una amiga…]

Suivez les sujets qui vous intéressent