Rafa Cabrera Bello triomphe à l’Open d’Espagne après la performance décevante de Rahm

10/10/2021 à 19h40 CEST

Le joueur canarien de 37 ans, Rafa Cabrera Bello, s’est proclamé champion de l’Open d’Espagne au Club de Campo Villa de Madrid, après avoir remporté une finale spectaculaire face au Barcelonais Adri Arnaus.

Le Catalan l’avait en main mais au final c’est le Canari qui a remporté la victoire, juste après avoir perdu la carte sur le circuit PGA Tour. Sans aucun doute une récompense à une année très difficile pour le canari.

La grande déception à Madrid a été le numéro un mondial, Jon Rahm, qui est arrivé avec la mission d’ajouter son troisième Open d’Espagne consécutif, mais la vérité est que Barrika l’ensemble du tournoi n’a pas été très réussi et a dû se contenter de la dix-septième place, avec 271 coups (-13), six coups derrière le vainqueur.

Le meilleur Rahm n’est jamais venu

Tout le monde s’attendait à ce que Rahm offre sa meilleure version même s’il a commencé à six coups du canari. Mais la vérité c’est que le basque n’a jamais donné le sentiment du pouvoir réduire ces tirs malgré le mauvais départ de tout le monde devant.

Cabrera Bello, qui a commencé avec deux coups d’avance sur Arnaus et six sur Rahm, a commencé avec un double bogey qui a tout égalisé, et à partir de là, la tête du classement s’est resserrée mais Rahm n’y est jamais apparu, incapable de couper des coups, manquant de nombreux putts et un jeu totalement décalé.

Lorsque le numéro un mondial était hors de la carte, celui qui a donné un coup de pouce à l’avant du tournoi était Adri Arnaus, que grâce à deux « aigles », il a obtenu deux coups sûrs en tête. ETLe seul qui pouvait le suivre était le canari, qui n’a jamais perdu la face au retour même s’il ne s’agissait pas de son meilleur jour..

Incertitude finale

Et tout ce que je sais est allé résoudre le 18 après que les deux soient entrés dans les derniers trous même, et avec l’illusion des supporters madrilènes de voir un vainqueur espagnol.

Arnaus semblait avoir un avantage sur le dernier trou lorsque Cabrera Bello a fait une embardée et a dû tomber dans une zone difficile. Mais il a sorti un coup majestueux qui s’est terminé en le bunker et a pu fermer le trou avec une paire.

Le joueur de Barcelone a donné un coup de pied pour remporter le tournoi mais n’a pas réussi et le duel final est allé aux barrages dans le même 18. Deux sorties pratiquement tracées, le tournoi s’est décidé sur le coup d’approche et Cabrera Bello a fait mieux qu’il n’a laissé un birdie abordable alors qu’Arnaus l’a raté.

Victoire pour Cabrera Bello, qui a rattrapé sa deuxième place en 2019 et a laissé un mauvais arrière-goût à Adri Arnaus qu’il avait l’opportunité la plus claire de remporter sa première victoire sur l’European Tour, même s’il devra attendre encore un peu.