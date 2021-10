Rafa Cabrera est proclamé champion de l’Open d’Espagne

Rafa cabrera a été proclamé ce dimanche champion de l’Acciona Open d’Espagne, tournoi de Circuit Européen disputé au Country Club de Madrid. Le canari a joué un grand rôle main dans la main avec Adri Arnaüs qui s’est décidé dans le bris d’égalité et, après en être sorti vainqueur, a remporté son premier titre sur le meilleur circuit continental au cours des quatre dernières années. Jon Rahm, quant à lui, n’a pas pu rejoindre la lutte pour les positions principales dans le dernier tour et a terminé dix septiéme.

A 37 ans, Cabrera, qui a affronté le dernier jour en tant que leader, a conquis son quatrième victoire en tant que professionnel sur l’European Tour, septième au général. Cela n’a été le cas dans aucun scénario, mais dans un champ plein au fan flag (12 000 ce dimanche) qui ont vibré de première main avec la performance espagnole et qui ont vu comment Cabrera a succédé à Jon Rahm en tant que champion pour maintenir la domination nationale dans le tournoi. En effet, Rafa a obtenu une belle récompense pour la performance qu’il a réalisée il y a deux ans, lorsqu’un Rahm sidéral l’a séparé de la victoire.

Bien sûr, jusqu’à la fin Cabrera a dû se serrer après un grand duel contre Arnaus. Le joueur barcelonais avait la victoire en main au 18e trou, dans laquelle une très longue sortie, bien que vers le bunker, lui a permis de faire une belle approche. Cependant, il n’a pas réussi un birdie putt pour un titre.

Cabrera, avec une mauvaise sortie de la rue et couverte d’arbres, a pu drop sans pénalité pour aller au bunker dans la seconde, puis faites une belle sortie et gauche donné un putt âprement disputé pour la normale. Ainsi, il a égalisé le trou pour forcer le bris d’égalité. Et en lui, il a parfaitement profité de ce souffle de confiance du 18e trou à finir par prendre le titre.

En tout, -19 pour les deux après la fin des quatre tours réglementaires du tournoi, avec un Arnaus sensationnel dans la paire cinq le dernier jour. En eux, il a sorti deux aigles avec des putts brillants qui, ajoutés à deux birdies et deux bogeys (-4 le jour), lui ont permis de couper les deux coups désavantageux avec lesquels il a commencé par rapport à Cabrera. Rafa, de son côté, se remettait d’un très mauvais départ, avec double-bogey sur le par quatre du trou 1, pour progresser et signer trois birdies (-2 le jour). Le Canari accéléré depuis le trou 13 pour finir par forcer le mort subite.

Dans celui-ci, sur la normale quatre du 18e trou, les nerfs ont fait des ravages sur les deux joueurs, avec Arnaus quittant le fairway et Cabrera partant près de la clôture. Après cette situation de chute dont le canari a profité, les deux ont atteint le green avec le deuxième coup, mais Cabrera était celui qui a laissé un meilleur putt pour birdie (Arnaus est resté dans le couple) qu’il a fini par se convertir pour lever les bras au ciel pour fêter sa victoire.

C’est, sans aucun doute, un triomphe qui renforcera notamment le moral du joueur canarien. Celui réalisé ce samedi est l’un des triomphes les plus importants de la carrière de Cabrera, ainsi que le Scottish Open des Rolex Series qu’il a conquis en 2017, également en playoff. Après quelques mois difficiles au niveau du jeu, le joueur canarien a retrouvé le sourire dans le cadre parfait.

Jon Rahm, dix-septième et sans options pour se battre pour la victoire

Le tête-à-tête pour la victoire a été joué par Cabrera et Arnaus, qui n’ont pas laissé leurs poursuivants s’immiscer. Ils ont partagé la troisième place avec -17 le scotch Grant Forrest (finale spectaculaire de -7 dans les sept derniers trous, un eagle, six birdies et deux bogeys sur la journée), le Français Julien Guerrier (quatre birdies et deux bogeys) et l’Indien Sharma de Shubhankar (huit birdies, un bogey et un double-bogey).

Il n’a pas pu entrer dans ce combat Jon Rahm. Le numéro 1 mondial, qui a commencé la journée conscient qu’il devait briller et attendre l’échec de Cabrera et Arnaus pour pouvoir se battre pour le titre, a vu à quel point ses options se sont diluées dès le départ avec un bogey dans le trou 2. Au total, il a signé quatre birdies et deux bogeys de clôturer la journée à -2 et -13 le tournoi, dix-septième et deux coups sûrs du top10 sur une scène renversée avec lui du premier jour au dernier coup.

Les choses ne sont pas sorties cette fois pour le double champion en 2018 et 2019, qui n’avait pas tout à fait retrouvé la régularité du jeu. Rahm a commencé avec des doutes, avec un bon drive sur le trou 1, mais pas sur le trou 2, dans lequel il est allé au bunker pour mettre en place un par quatre scellé avec bogey qui a chassé l’envie d’un retour au début. Encore plus lorsque Jon a raté le putt du birdie au trou 3 du trou 3. Bon dans le jeu long mais inconfortable lors de la définition, car il a réussi le birdie au trou 4 mais a continué à pardonner dans les trous suivants, Rahm il l’a payé dans le par cinq du 7, dans lequel il est sorti de la rue et a fini par signer le bogey.

Il a réussi le birdie au numéro 8 (c’était presque donné), mais ses trous successifs étaient une succession d’options de birdie moyennes non converties. En réalité, Rahm n’a pas pu soustraire les coups sûrs sur le terrain jusqu’à la normale cinq des 14, dans lequel il a tiré pour l’aigle et a signé le birdie. Juste un bon long putt sur le 16e trou a augmenté sa récolte pour terminer la journée avec deux coups gagnants et ce final -13, à la dix-septième place. Valderrama, la semaine prochaine, offrira une nouvelle opportunité au numéro 1 mondial.

A lui et au reste des joueurs espagnols, avec les visages de Cabrera et Arnaus dans ce tournoi mais avec beaucoup de combats dans des positions intermédiaires. Adrien Otaegui partagé la dix-septième place avec Rahm avec un autre -13, le résultat de ses cinq birdies et deux bogeys le dernier jour, et Pablo Larrazabal il était vingtième avec -12 (cinq birdies et trois bogeys). Alors que, Santiago Tarrio a vécu une journée en montagnes russes (sept birdies et six bogeys, trois des erreurs de 16 à 18) pour terminer vingt-quatrième avec -11.

Les trente-quatre avec -10 étaient Jacobo Pasteur (grande journée avec cinq birdies et un bogey) et l’amateur David Puig (un aigle, un oiseau et deux bogeys) et trente-neuvième, Alvaro Quiros (-9, quatre birdies et quatre bogeys). Jorge Campillo a été quarante-cinquième avec -8 (trois birdies et trois bogeys), ainsi que Gonzalo Fernández-Castaño (un aigle, trois birdies et trois bogeys). Sébastien Garcia il était soixante et onzième avec -2 (trois birdies et trois bogeys).

Classement final (par 71)

1. Rafa Cabrera (ESP) 265 (67-65-64-69)

(champion au trou 1 du playoff, birdie contre par)

2. Adri Arnaus (ESP) 265 (67-64-67-67)

3. Grant Forrest (Esc) 267 (65-67-70-65)

3. Shubhankar Sharma (Inde) 267 (67-64-70-66)

3. Julien Guerrier (Fra) 267 (66-66-66-69)

6. Wilco Nienaber (Rsa) 268 (71-65-68-64)

6. Wil Besseling (PB) 268 (64-65-72-67)

6. Jack Senior (Eng) 268 (67-67-65-69)

9. Renato Paratore (Italie) 269 (67-70-67-65)

9. Marc Warren (Esc) 269 (66-67-69-67)

9. Richard Bland (Ang) 269 (69-68-64-68)

…

17. Adrián Otaegui (ESP) 271 (68-70-65-68)

17. Jon Rahm (ESP) 271 (63-67-72-69)

20. Pablo Larrazábal (ESP) 272 (67-66-70-69)

24. Santiago Tarrio (ESP) 273 (66-68-69-70)

34. Jacobo Pasteur (ESP) 274 (71-66-70-67)

34. David Puig (ESP amateur) 274 (68-67-69-70)

39. lvaro Quiros (ESP) 275 (71-67-66-71)

45. Jorge Campillo (ESP) 276 (67-70-68-71)

45. Gonzalo Fernández-Castaño (ESP) 276 (68-68-71-69)

71. Sebastián García (ESP) 282 (62-73-76-71)