Rafa et Raquel révèlent tout sur leur romance

Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Au cours de la cinquième saison du programme de compétition Exatlon États-Unis, différentes situations se sont produites qui ne sont pas exactement les plus agréables, au contraire, le programme de batailles sportives a représenté un défi certain pour chaque athlète impliqué, qui a subi des sanctions, des expulsions et de nombreux blessures qui ont ouvert la voie à tous les athlètes. Nul doute que cette édition restera dans l’histoire au sein du programme vedette du réseau Telemundo.

Mais au sein de tant d’événements compliqués, des moments très émouvants sont également passés, et nous avons même déjà le couple officiel de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, c’est celui composé désormais de Rafa Soriano et Raquel Becker, tous deux participants de la Team Contendientes. , qui Ils sont revenus dans cette édition pour chercher le sujet en suspens qu’ils avaient dans leur saison respective, pour remporter le triomphe définitif au sein de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Rafa Soriano et Raquel Becker : Un “EXATLON romantique”

Tout a commencé à se révéler grâce aux adeptes d’Exatlon États-Unis, qui ne manquent aucun geste de leurs athlètes préférés. Le public du programme de compétition remarquait peu à peu à quel point les gestes d’affection entre les deux athlètes, qui célébraient chaque exploit ensemble, et étaient toujours ensemble. À tel point que cela a attiré l’attention de Keyla: The Queen of Spoilers, une autorité en matière d’informations concernant Exatlon United States, qui, bien qu’elle ait indiqué qu’elle ne savait pas si les deux guerriers avaient une romance, elle a remarqué qu’ils faisaient la même chose. geste de célébration lorsqu’ils ont remporté un circuit, comme cela s’est produit avec plusieurs couples dans l’histoire de toute la compétition.

Mais les deux athlètes, Rafa et Raquel, ont gardé leur relation secrète jusqu’à ce qu’ils soient éliminés d’Exatlon United States. Raquel est sorti le premier, mais quand ce fut au tour de Rafa, il a déclaré devant les caméras qu’il avait hâte de retrouver sa “raison et sa motivation” de faire référence au parkourera mexicain. Puis de l’aéroport Raquel a reçu Rafa et depuis, ils ne sont plus séparés. Partager beaucoup et profiter comme tout jeune couple amoureux. Mais surtout, faire beaucoup d’exercices et rester en forme même après Exatlon !

Rafa et Raquel révèlent tout

A través de una sesión en vivo, Rafa y Raquel, juntos y enamorados, decidieron contar como surgió esta bonita relación que hoy los une, y además de eso, la pareja reveló también detalles de la experiencia que ambos vivieron esta segunda oportunidad dentro de Exatlon États Unis. Ne manquez pas cette vidéo, gracieuseté du portail YouTube VideosTop :

Quelques détails que Rafa et Raquel ont raconté :

Les deux étaient très reconnaissants à tout moment pour le soutien du public à leur relation. Comment leur romance a commencé: Ils ont révélé d’une manière très espiègle que tout avait commencé à dormir dans la cabine, là-bas, tous deux incapables de dormir, ils se sont une fois tenus la main et à ce moment ils ont réalisé qu’il y avait un sentiment entre eux. Raquel a déclaré que les deux se sont rencontrés lors du “Tournoi des saisons” de la quatrième édition et a déclaré qu’elle était captivée de voir comment elle traitait les autres. Rafa, pour sa part, a déclaré que depuis le “Tournoi de la saison”, quand ils se sont rencontrés, il était choqué par les valeurs que la jeune fille transmettait.

Ceci et plus encore, vous pouvez entendre le couple dans la vidéo que nous partageons ci-dessus. Quoi qu’il en soit, à partir de là, nous vous envoyons nos meilleurs vœux à tous les deux.

