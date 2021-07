Rafa et Sergio ont encore quelque chose (ou beaucoup) à dire au Minnesota – Ten Golf

Rafa Cabrera Bello. © Golffile | Oisin Keniry

Adam Hadwin (-10) et Armure de Ryan (-10) sont les co-leaders du 3M Ouvert après avoir signé deux cartes à 65 coups dans le Villes jumelles TPC (Blaine, Minnesota). Canadien et Américain débuteront demain le jour du mouvement avec un coup d’avantage sur Bo Hoag, Chez Reavie, Jhonattan Vegas et Roger Sloan (un autre Canadien dans la bagarre).

En réalité, le classement est très serré, car l’écart entre les leaders et les derniers ayant franchi la coupe est de huit coups, donc les changements en cours de week-end peuvent encore être importants. Les deux Espagnols présents dans les terres du Minnesota, Rafa Cabrera Bello (-5) et Sergio Garcia (-2), ont fait la coupe et ont donc encore presque toutes les cibles en vue.

Rafa Il a commencé d’une manière similaire à jeudi : très fort (trois birdies dans les cinq premiers trous de sa ronde, à partir de 10). Et le tour s’est également terminé de la même manière que le premier jour : avec des bogeys. Cependant, le record d’aujourd’hui de 68, dans des conditions plus venteuses, a de la valeur et montre que le jeu espagnol est toujours sur la bonne voie. En fait, le canari a été vu presque à tout moment en plein contrôle de la situation, jouant avec une grande tempérance, mettant également du cigarillo, le genre qui pimente le retour, et regardant parfois le leadership plus que toute autre chose (pour trois trous manquants avaient un cumulatif de -7 et à ce moment-là il n’y avait que deux coups de la tête).

Il a terminé avec des bogeys aux trous 6 et 9, mais il n’est qu’à deux coups du top dix et, en somme, avec une réelle chance de se venger lors des derniers matchs de dimanche. « Les leaders ne sont pas très loin et moi, dans la situation où je me trouve, j’ai besoin de bons résultats. Il y a 36 trous devant et il faut se battre », a-t-il souligné à Tengolf dès la fin de la manche.

Quant à Sergio, votre partie a été divisée en deux parties très différentes. Un, le premier, avec seulement trois trous et un profil tragique, car il a commencé avec des problèmes de départ et avec un double bogey sur le trou 2 et un bogey sur 3 qui l’a pratiquement laissé hors jeu. Et un autre beaucoup plus long (les quinze trous restants), dans lequel l’Espagnol a montré sa meilleure version du tee au green, procurant de nombreuses options de birdie (un dans chacun de ces quinze trous, vraiment) et, par exemple, chassant deux greens dans les trois normales 5 du parcours. Sergio allait ajouter quatre birdies dans cette section et, pour être juste et compte tenu de son jeu, le résultat n’a pas été au rendez-vous.

Si vous parvenez à réchauffer le putter au cours du week-end, vous aurez peut-être encore quelque chose d’important à dire, même si aujourd’hui vous devez également réussir un superbe birdie au 9e trou après avoir branché un splendide cigare de trente pieds. L’Espagnol de Castellón était fier de cette capacité de réaction, après un début aussi cahoteux et inattendu, puisqu’il a reconnu Tengolf une fois la carte signée.

