Rafa : « Je reviens d’une victoire, mais je ne vais pas me reposer sur mes lauriers »

Rafa Cabrera Bello a réalisé un excellent premier tour dans le Estrella Damm NA Andalousie Masters, tournoi de l’European Tour qui se déroule à partir d’aujourd’hui dans le Real Club Valderrama de Sotogrande. Le canari, qui vient de gagner dimanche dernier sur Acciona Open d’Espagne présenté par Madrid dans le Villa de Madrid Country Club, regarde avec ambition le classement, dans lequel il occupe la deuxième position provisoire, rêvant déjà d’attaquer le leadership demain.

« Je joue très bien, je sors d’une victoire, mais je ne vais pas me reposer sur mes lauriers, j’ai très faim », a-t-il déclaré aujourd’hui après avoir signé une superbe carte de 68 coups avec quatre birdies et un seul boguey. « Quand je joue mon meilleur golf, je peux faire très peu sur n’importe quel parcours », a-t-il ajouté. Un grand résultat qu’il a basé, principalement, sur son succès sur les greens : « Quand tu tapes bien, ça a l’air beaucoup, mais j’ai aussi donné de très bons coups, de bons coups au trou, même si parfois tu ne le vois pas. beaucoup dans le vent. Le vert du pilier ici équivaut à le laisser à cinq pieds un jour normal.

Rafa il assure qu’aujourd’hui il a «essayer de jouer intelligemment, de rater la bonne place». Et il est confiant dans son jeu : « J’ai pu capter les bons sentiments que j’avais avec le swing et le ballon et les emmener sur le terrain. Quand il s’agit d’un bon moment de confiance… Si je ne me fais pas confiance après une victoire, je ne sais pas quand je vais le faire. Il y a des coups intimidants, mais j’ai des souvenirs récents de choses qui se passent bien.

Le canari a partagé une tournée aujourd’hui avec Jon Rahm, qui a eu une journée difficile. Quelque chose que Rafa comprend parfaitement et, malgré la différence de 10 coups entre les deux au classement, n’exclut pas du tout Barrika dans la lutte pour le tournoi : « Ce terrain nous fait tous paraître pires que nous ne le sommes. Il s’est battu comme le champion qu’il est, il a sauvé de superbes paires et demain il va tout donner pour nous compliquer la tâche pendant le week-end.