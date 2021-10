Rafa Lozano Jr. est déjà en or

La progression de Rafa Lozano Jr. continue son chemin. Le fils du double médaillé olympique et actuel entraîneur a 16 ans (17, en décembre) et a déjà réussi à devenir champion d’Europe. Au tournoi continental 2020, en catégorie junior, c’était l’argent et ce samedi, chez les jeunes (C’est sa première année et il a peut-être trois ans) a obtenu l’or en – de 48 kg. Au-delà de la couleur du métal, le triomphe a une signification très importante et historique, puisqu’aucun Espagnol n’avait obtenu de médaille d’or internationale dans les catégories inférieures. Lozano a battu le Russe Nikita Polukhin, qu’il a battu par décision partagée (Ses trois premières victoires étaient finales). Après son triomphe, il a embrassé son père, qui une fois le tournoi terminé a pris un avion du Monténégro vers la Serbie, où débute ce dimanche le championnat du monde masculin élite.

La croix du jour était Frank Martínez (-67 kg), qui après un grand tournoi n’a pas pu en finale avec l’Ukrainien Bozorboi Matyakubov. Le scrutin pour le Castellón a été compliqué, puisque Matyakubov est l’actuel vice-champion du monde dans la catégorie. Martinez a perdu par décision partagée. De plus, il faut ajouter les bronzes obtenus par Juan Pantoja, (-54 kg) et par Laura Barceló (48kg). Le travail dans les catégories inférieures de l’équipe nationale continue de porter ses fruits.