Rafa Mir, arrivée imminente à l’Atlético

10/08/2021 à 18:02 CEST

L’entraîneur rojiblanco, conscient de cette faiblesse, a laissé des signes que cette option était plus que nécessaire et les prévisions de Betfair l’ont reflété. Rafa Mir est le mieux placé et avec beaucoup de différence pour être un joueur d’Athletic dans les prochains jours.

Que l’attaquant de Carthagène signe pour l’Atlético de Madrid est payé à [2.25]. C’est le quota le plus bas depuis le début de l’été et surtout il acquiert une plus grande dimension si l’on compare les autres alternatives que les parieurs valorisent. La deuxième option la mieux valorisée est celle de Séville mais déjà avec [3.75] par euro misé.

Séville a encore besoin d’argent pour investir dans d’autres postes pour l’équipe. C’est pourquoi il ne veut pas que Chelsea, avec qui Koundé a déjà un accord préliminaire pour un contrat succulent à raison de quatre millions nets par an, réduise une bonne partie des 70 millions d’euros dans lesquels il a été évalué. Dans une valorisation du pass Kenedy à plus de 20 millions d’euros, une négociation pourrait avoir lieu. À Transfermarkt, à titre indicatif, sa valeur actuelle est de 10 millions d’euros. La valeur de Rafa Mir est de 15 millions.

Un marqueur de zone

Mir a été l’un des noms du marché d’été sans aucun doute et encore plus en raison de son profil de neuf si nécessaire sur le vieux continent. Divers rapports soulignent que de nombreux clubs espagnols se sont intéressés à lui et jusqu’à ce que finalement c’est l’Atlético qui aura un footballeur qui coûtera environ les 15 millions d’euros de Wolverhampton Wanderers.

Rafa Mir s’est toujours démarqué pour être un grand buteur. Il était clé avec Huesca il y a deux saisons, obtenant une promotion après le confinement, l’équipe d’Alto Aragonese était très proche du salut grâce à ses performances et aux Jeux Olympiques, il a fini par montrer plus de fiabilité si possible, jouant un rôle fondamental dans de nombreuses sections de le tournoi.

La troisième option évoquée par les pronostics de Betfair n’est plus un autre club mais la continuité chez les Wolves avec [3.0] pour que cela se produise. Cependant, depuis l’Angleterre, ils soulignent que le retour de Raúl Jiménez après une longue blessure garantit que la position de Rafa Mir est assurée à l’attaquant mexicain en tant que titulaire incontesté en début de saison.