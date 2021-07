Rafa Mir, le héros qui peut retourner en Espagne

31/07/2021

Rafa Mir, sans aucun doute, était l’homme miracle de l’Espagne pour se qualifier pour les demi-finales des Jeux Olympiques dans le tournoi de football. L’attaquant est sorti et a sauvé l’équipe nationale avec un but in extremis après avoir pris très peu sur le terrain de jeu et a terminé la tâche en prolongation en réalisant un triplé historique qui l’a remis dans la gâchette du marché espagnol. Car Rafa Mir est l’un des attaquants les plus convoités et a tous les allures qu’il va sortir du Wolverhamtpon dans les semaines à venir avec un transfert définitif après plusieurs affectations.

“Je sais ce que je dois faire. J’allais avoir une chance et j’ai marqué un but. C’est pour ça que je suis”, a révélé Rafa Mir après avoir joué l’un des matchs de sa vie. Parce que ses buts lui ont donné la passe pour l’Espagne dans une rencontre déchirante. “Nous savions que cela n’allait pas être facile du tout et ce qui nous attend non plus. Mais c’est une sélection de grands. Ceux qui jouent et ceux qui ne le font pas et nous ne doutons pas que nous visons les plus grands”, dit l’attaquant. , qui a pris le ballon souvenir.

Rafa Mir ne connaît toujours pas l’équipe dans laquelle il évoluera. Sa carrière est gérée par Jorge Mendes et en Espagne, il a déjà vécu des tournées de prêt à l’UD Las Palmas et Huesca, où il a brillé et a remporté un transfert important cet été. Il est allé au Wolverhamtpon quand il était jeune, mais il semble qu’il reviendra en Espagne. Les offres ne manquent pas, mais vous cherchez quelque chose de génial. Pour l’instant, l’Atlético de Madrid et Villarreal évaluent leur signature. Comme Séville. Il a été offert au Barça par Mendes, mais il n’y a pas eu de réponse. Le match contre la Côte d’Ivoire peut vous ouvrir de nombreuses portes.