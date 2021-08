Rafa Mir nommera le terrain de football de sa ville

in

Le terrain de football du district de Javalí Nuevo (Murcie) portera le nom de l’attaquant international espagnol Rafa Mir, où il a grandi après être arrivé enfant de Carthagène, la ville où il est né en 1997.

Le joueur de 24 ans a joué un rôle clé dans l’accès de l’équipe aux demi-finales des JO de Tokyo avec les trois buts qu’il a inscrits samedi lors du match de quart de finale remporté 5-2 contre la Côte d’Ivoire, dont celui qui a forcé la prolongation en seconde mi-temps. et en sortant du banc à la 91e minute.

La nouvelle de la nouvelle nomination du site sportif a été confirmée par le président du conseil municipal du district de Murcie dans lequel Rafael Mir Vicente promeut un campus de football, précisément dans l’établissement qui portera désormais son nom.

La socialiste María Jesús Barquero, maire peddian, portera à la prochaine réunion du conseil local cette initiative qui a été conçue lorsque Mir a été convoqué pour jouer aux Jeux et après une saison réussie au niveau privé avec la Sociedad Deportiva Huesca.

Rafa Mir entretient ses amitiés dans ce quartier de Murcie et participera à la réouverture du terrain à une date à préciser, au détriment de l’agenda du footballeur, actuellement chez les Anglais de Wolverhampton Wanderers et qui sonne comme une possible signature de l’Atlético de Madrid.

Le fils de l’ancien footballeur professionnel Magín Mir a commencé à jouer au futsal dans sa ville et plus tard dans les bases d’ElPozo Murcia.

De là, il a fait le saut vers le football, arrivant à la carrière du Valencia Club de Fútbol, ​​qu’il a quittée alors qu’il était dans la filiale pour commencer son aventure britannique en 2017.

Les Wolves, comme on appelle Wolverhampton, ont d’abord prêté le joueur à Unión Deportiva Las Palmas, plus tard à Nottingham Forest et la saison dernière à Huesca, avec qui il a marqué 13 buts dans LaLiga Santander, bien qu’il n’ait pas pu éviter la descente de la Huesca. à LaLiga SmartBank.