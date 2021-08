Rafa Mir, nouveau renfort pour le FC Séville

in

20/08/2021

16h43 CEST

Le sort de l’un des noms propres pour cet été est désormais officiel. Le FC Séville, à travers une déclaration sur ses réseaux sociaux et son site Web, a confirmé l’incorporation de Rafa Mir comme nouveau renfort pour cette saison en cours 2021/2022. L’attaquant espagnol, originaire de Wolverhampton Wanderers, signe avec le club Nervionense jusqu’au 30 juin 2027. C’est-à-dire Mir a conclu un accord avec le club de Séville pour les six prochaines saisons.

Le FC Séville paiera un montant fixe de 12 millions d’euros, plus trois autres millions – facilement réalisables – en variables. Ce même vendredi, il a subi un examen médical après son arrivée tôt le matin à l’aéroport de Séville. En outre, Mir Il a marché pour la première fois sur le Sánchez-Pizjuan et a posé pour les médias officiels du club. Oui, avec sa nouvelle chemise et le nouveau renfort sevillista portera le numéro ’12’. Un numéro historique pour les fans de Nervión qui se souviennent du numéro avec affection grâce à Frédéric Kanouté, l’une des idoles de Séville qui portait le ’12’.

Rafa mir Il arrive à Séville après avoir signé son meilleur bilan en Première Division, lors de la campagne 2020/2021, avec 13 buts et après avoir remporté la médaille d’argent à Tokyo 2020. Des Jeux Olympiques qui ont suscité l’intérêt pour Mir dans plusieurs clubs. Non seulement le club Nervionense l’a remarqué, mais aussi Valence ou l’Atlético de Madrid. Et est-ce que Mir Il a fait tourner les têtes après avoir marqué un triplé en un peu moins d’une demi-heure.