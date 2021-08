Rafa Mir s’apprête à signer pour l’Atletico Madrid de Wolverhampton Wanderers

L’Atletico Madrid devrait recruter l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Rafa Mir, rapporte Fabrizio Romano.

Mir a rejoint les Wolves de Valence en 2018, mais n’a fait que quatre apparitions pour le club à cette époque.

La grande majorité de sa carrière chez les Wolves a été passée en prêt. Il avait des sorts à Las Palmas, Nottingham Forest et Huesca.

L’Atletico Madrid s’apprête à signer Rafa Mir

Fermer l’affaire

Romano rapporte que les négociations entre l’Atletico et les Wolves en sont maintenant à leur phase finale, ce qui signifie que Mir est sur le point de quitter l’Angleterre avec seulement quatre apparitions à son actif.

Ses débuts pour les Wolves ont eu lieu en janvier 2018, trois jours après avoir signé pour le club de l’époque, lors d’un match de FA Cup contre Swansea City.

Après avoir fait une autre apparition en FA Cup et remporté deux apparitions en championnat, Mir Las Palmas a été prêté cet été-là. À son retour un an plus tard, il s’est associé à Nottingham Forest mais a lutté pour les buts et les minutes dans les East Midlands, ce qui a entraîné l’interruption du prêt.

Il a immédiatement rejoint Huesca pour un prêt de 18 mois, où il a marqué 22 buts en 56 matchs, ce qui a gagné l’admiration de l’Atletico Madrid.

Mir a déjà convenu de conditions personnelles avec le club, les Wolves et l’Atletico n’ont donc plus qu’à terminer leurs négociations.

Lage vise plus de signatures de loups

Avec le début de la saison de Premier League dans une semaine seulement, les fans des Wolves ont appelé le club à signer davantage.

Le nouveau manager Bruno Lage a répondu à ces appels et dit qu’il espère faire “trois ou quatre” nouveaux ajouts à l’équipe.

S’adressant à Liam Keen de l’Express & Star, il a déclaré : « C’est un processus. Je pense que nous avons besoin de trois ou quatre gars (plus de joueurs) dans des positions différentes. Je ne dis pas maintenant les positions. Les meilleurs joueurs pour nous aider à être compétitifs, car, voyez le bon exemple, c’est ce qui s’est passé avec Raul [Jimenez] l’année dernière.”

