Rafa Nadal annonce son retour pour décembre

Rafael Nadal Je pourrais être de retour sur les pistes plus tôt que prévu. Le joueur de tennis des Baléares a annoncé en août dernier qu’il démissionnait de la saison en cours pour soigner sa maladie du pied gauche. Mais il semble que son retour sera plus tôt que prévu, notamment en décembre.

« Mon plan est de jouer à Abu Dhabi en décembre et un tournoi avant de jouer l’Open d’Australie. C’est mon objectif et nous travaillons dur pour y parvenir », a expliqué Nadal lors d’une cérémonie avec ses sponsors, selon l’agence ..

Le Grand Chelem australien se jouera entre le 8 et le 21 février à Melbourne et l’Espagnol espère être récupéré d’ici là. En septembre dernier, après plusieurs semaines sans se manifester publiquement, Nadal a publié une vidéo sortant d’un hôpital de Barcelone avec des béquilles où il avait subi un traitement pour le syndrome de Müller-Weiss. Depuis lors, le manacorí a continué à travailler sur son rétablissement et a déjà montré des images s’exerçant sur les pentes de son académie à Majorque.