Rafa Nadal finalise son retour sur les pistes

16/12/2021 à 00:01 CET

Roger Payro

Rafa Nadal va rejouer après plus de quatre mois. Le manacorí dispute à partir de ce vendredi les championnats du monde de tennis de Mubadala, le traditionnel tournoi d’exhibition à Abu Dhabi qui sert à faire chauffer les moteurs de la prochaine saison. Après avoir terminé son 2021 au niveau officiel en août, l’élève de Carlos Moyá profitera de cette dernière ligne droite de l’année graisser la machine pour 2022.

2021 a été l’une des pires années dont Rafa se souvienne au niveau des titres et des sensations. Ça a commencé avec des maux de dos et ça s’est terminé avec une blessure au pied qui n’est pas nouvelle pour vous et cela l’a forcé à s’arrêter au-delà de l’équateur du cours. Il a été contraint de déclarer forfait à l’US Open après avoir perdu contre le sud-africain Harris à Washington, deux mois après avoir été en cale sèche pour se remettre de l’usure du circuit sur terre battue. Wimbledon et les Jeux Olympiques furent deux autres dates importantes dont les Baléares ont décollé, au-delà de la récente Masters ATP et Coupe Davis.

Nadal remet donc le compteur à zéro pour la énième fois. Déjà a été vu dans les locaux de son académie au Koweït mardi, où il a rallié son entraîneur. C’était l’étape précédente pour voyager et tester les courts du tournoi à Abu Dhabi, où il a été vu aujourd’hui habillé en short. Le tennisman espagnol poursuivra sa préparation ce jeudi et donnera le coup d’envoi vendredi de sa participation au tournoi.

Rafa est exempté des quarts de finale car il commence comme deuxième tête de série grâce à son numéro 6 dans l’ATP. Seul le Russe Andrey Rublev, une place plus élevée dans le classement, sauve également le premier match nul. Et c’est que le Mubadala WTC débute ce jeudi avec le duel entre l’Américain Taylor Fritz (23 ans) et le Canadien Denis Shapovalov (14 ans) à 13h00 heure espagnole.

Le vainqueur affrontera Rublev, tandis que Nadal devra attendre l’après-midi -pas avant 15h00- pour rencontrer le vainqueur du match entre les Britanniques Daniel Evans (25 ans) et Andy Murray (134). Celui qui l’emporte rencontrera le joueur de tennis de Manacor vendredi au plus tôt à 16h00. Le format de la compétition est que chaque match se joue au meilleur des trois sets, avec un super tie-break en cas d’égalité à une jambe.

Le fait que chaque joueur dispose de deux matchs assurés – il y a des matchs pour les cinquième et sixième places et pour les troisième et quatrième, au-delà de la finale- c’est une grande attraction pour rejoindre le tournoi, idéal à ces dates pour commencer la mise en place du prochain cours. Le Mubadala WTC a aussi une présence féminine, puisque la Tunisienne Ons Jabeur et la Suisse Belinda Bencic se rencontreront ce jeudi pas avant 17h00.