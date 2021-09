Rafa Nadal, intervenu à Barcelone

09/11/2021

Act à 12:34 CEST

Rafa Nadal, à travers une vidéo publiée en août dernier, avait déjà annoncé qu’il ne participerait pas à l’US Open et qu’il faisait ses adieux à la saison. Les problèmes physiques qu’il traînait le privaient déjà de jouer Wimbledon et les Jeux Olympiques, donc cette fin de parcours a été particulièrement difficile pour le tennisman de Manacor : “Honnêtement, je souffre beaucoup plus que je ne devrais avec mon pied depuis un an et j’ai besoin de prendre du temps“, a-t-il déclaré dans le même communiqué.

Maintenant, il en a profité pour remédier aux problèmes physiques de la cheville de sa jambe gauche, subissant ainsi une intervention à Barcelone. A la fin, il a publié une photo où on le voit avec des béquilles et une petite déclaration qui l’accompagne : “Bonjour tout le monde, je n’ai pas communiqué avec vous via les réseaux depuis un certain temps. Dites-vous que j’étais à Barcelone avec mon équipe et l’équipe médicale, pour recevoir un traitement sur mon pied qui me donnera quelques jours de repos et quelques semaines hors piste.. De retour à la maison et en voie de convalescence. Merci à tous pour votre soutien!

Le joueur de tennis aurait débarqué jeudi à Barcelone pour être intervenu vendredi, et ce samedi il s’est déjà envolé pour Palma de Majorque, où il reposera avec sa famille.