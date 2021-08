Rafa Nadal ne jouera pas à l’US Open et dit au revoir à la saison

20/08/2021

Act à 12:36 CEST

Rafael Nadal met un terme à sa saison. Le joueur de tennis des Baléares vient d’annoncer, à travers une vidéo, qu’il mettait fin à son 2021 et ne participera pas au prochain US Open (du 30 août au 12 septembre). Après avoir raté Wimbledon et aussi les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’Espagnol remporte le dernier « gros » de cette campagne.

L’espagnol assure que nvous avez besoin de récupérer de l’inconfort de votre pied gauche de revenir avec des garanties et, par conséquent, a décidé de se désinscrire des tournois qui restent cette année.

LA COMMUNICATION DE NADAL

“Bonjour à tous, je tenais à vous dire que je dois malheureusement terminer la saison 2021. Cordialement, Je souffre beaucoup plus que je ne devrais avec mon pied depuis un an et j’ai besoin de prendre du temps. Après en avoir discuté avec l’équipe et la famille, cette décision a été prise et je crois que c’est la voie à suivre pour essayer de récupérer et de bien récupérer », explique le joueur de tennis.

Cette absence laisse ouverte la possibilité que le Serbe Novak Djokovic, actuel numéro un au classement ATP, rompre le lien technique dans la lutte pour les titres du Grand Chelem qu’il maintient, en ce moment, Nadal et Roger Federer. En cas de victoire, celui de Belgrade deviendrait le joueur de tennis masculin ayant le plus « plus grand » avec un total de 21.

Concernant le traitement à suivre, Rafa est clair et énergique dans son énoncé : « Il est temps de prendre des décisions, de rechercher un type de traitement légèrement différent pour trouver une solution à ce problème ou au moins de l’améliorer afin de continuer à avoir des options pour les prochaines années » dit-il. .