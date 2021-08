Rafa Nadal ne sera pas non plus au Cincinnati Masters 1000

11/08/2021 à 19:57 CEST

.

Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, actuel numéro trois mondial, ne participera pas cette année au tournoi de Cincinnati de l’US Open Series, après s’être blessé au pied droit., a rapporté ce mercredi l’organisation du tournoi sur son site officiel.

L’annonce intervient un jour après que Nadal se soit également retiré du tournoi ATP 1000 de Toronto, où il devait affronter ce mercredi le jeune Sud-Africain Lloyd Harris, numéro 24 mondial.

Aux côtés de Nadal, champion du tournoi en 2013, le Canadien Milos Raonic, numéro 23 mondial, qui souffre d’une blessure au talon d’Achille, et l’an dernier dans la Bulle de New York, il était vice-champion du tournoi, il ne sera pas en compétition non plus la semaine prochaine à Cincinnati.

Le Russe Daniil Medvedev, qui a remporté le Western & Southern Open 2019 lors de sa dernière tenue à Cincinnati, sera le favori masculin du tournoi en tant que deuxième joueur du classement ATP et tête de série du tournoi.

Il sera rejoint par le double champion anglais Andy Murray (2011, 2008), ainsi que les précédents vainqueurs croate Marin Cilic (2016) et bulgare Grigor Dimitrov (2017).

Le peloton féminin comprend la championne en titre et double vainqueur Victoria Azarenka (2020, 2013) de Biélorussie ainsi que les anciennes championnes Karolina Pliskova (2016), l’Espagnole Garbine Muguruza (2017) et Madison Keys (2019) des États-Unis.

Nadal, qui a participé la semaine dernière au tournoi ATP 500 de Washington, dans lequel il a fait ses débuts, et a été éliminé au troisième tour par Harris, a également annoncé son retrait du tournoi de Toronto., confirmant mardi qu’il ressent toujours des douleurs au pied et qu’il ne peut pas se déplacer sur la piste comme il le souhaite.

Désormais, l’objectif de Nadal est d’essayer de se reposer, au moins deux semaines, avant son arrivée. l’US Open, auquel il espère participer, après avoir décidé l’année dernière de ne pas participer à la bulle de Flushing Meadows.

Raonic, qui s’est battu l’an dernier pour le titre qu’il a remporté face au Serbe Novak Djokovic, était en action pour la dernière fois en juillet lorsqu’il s’est incliné face au jeune espoir américain Brandon Nakashima en huitièmes de finale du tournoi d’Atlanta.

Outre les défaites de Nadal et Raonic, le tournoi de Cincinnati connaîtra également les absences de Djokovic, qui vise le grand chelem cette saison, et du légendaire Roger Federer au sein de la compétition masculine.

Alors que les femmes ne seront pas les Américaines Serena et Venus Williams ainsi que Sofia Kenin qui ont déjà annoncé qu’elles ne participeraient pas au tournoi qui débutera la semaine prochaine.