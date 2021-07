Rafa Nadal part et Bisellach est champion de golf des Baléares

05/07/21 à 19:03 CEST

Miguel Bisellach a été proclamé ce lundi champion individuel de golf des Baléares en remportant le tie-break à Sébastien Garcia le troisième et dernier jour du tournoi organisé à Son Antem (Llucmajor, Majorque), au cours duquel Le joueur de tennis espagnol et vainqueur de 20 titres du Grand Chelem Rafa Nadal n’a pas comparu.Nadal, qui s’est classé deuxième et sixième au championnat de golf Avant de repartir avec 151 coups et +7, il concentrera désormais tous ses efforts sur la préparation de sa participation aux Masters 1000 de Toronto et Cincinnati, et à l’US Open.

Bisellach et García ont atteint le tronçon décisif du tournoi à égalité à 215 coups, avec un cumulatif de -1 du par du terrain.

Bisellach a remporté le bris d’égalité sur le 18e trou, dans un championnat marqué par la présence médiatique du grand champion de tennis baléare et espagnol.