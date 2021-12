Rafa Nadal participera à l’ATP 250 à Melbourne

30/12/2021 à 16:04 CET

sport.es

Tel que rapporté par @ EsportsIB3, Rafael Nadal se rend à Melbourne aujourd’hui. Le joueur de tennis garantit sa participation au premier grand tournoi de l’année qui se tiendra du 17 au 30 janvier. Le manacorí cherchera à devenir le joueur de tennis avec le plus grand chelem de l’histoire, ce que le Serbe entend également Novak Djokovic.

Il semblait qu’il ne pourrait pas participer après avoir été testé positif au coronavirus le 20 décembre, mais il sera finalement au rendez-vous avant l’Open d’Australie. Nadal il s’est entraîné à la maison et espère se remettre en forme.Nadal est revenu sur les courts à la mi-décembre au championnat du monde de tennis de Mubadala, où il a été battu par l’écossais Andy Murray (6-3 et 7-5) et par le Canadien Denis Chapovalov (6-7), 6-3 et 10-6).

Nadal il a dû se confiner dix jours jusqu’à ce qu’il soit testé négatif. Ce mercredi, il s’entraînait déjà sur les pistes de la Rafa Nadal Academy.