Rafa Nadal pense à la réaction de Djokovic après avoir perdu la médaille de bronze

02/08/2021 à 19:34 CEST

Rafa Nadal a déjà annoncé qu’il allait participer au Citi Open à Washington qui se tiendra le 4 août et pour cette raison, il a tenu une conférence de presse où ils l’ont interrogé sur la participation de Djokovic aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Nadal a décidé se remettre sur les rails en compétition au Citi Open à Washington Après sa défaite à Roland-Garros et comme motif de cette participation, il a été interrogé sur le match qui s’est joué pour la médaille de bronze olympique entre le Serbe et Pablo Carreño. Rafa admis n’ayant pas vu le match mais il a félicité Carreño.

Ils l’ont également interrogé sur Djokovic et l’Espagnol n’a pas hésité à être honnête sur ce qu’il pensait du comportement du Serbe. Je considère qu’étant le numéro un mondial le joueur de tennis est “référence pour beaucoup d’enfants” et devrait éviter les attitudes comme celle qu’il a montré aux Jeux olympiques dans le match qu’il a perdu contre l’Espagnol Pablo Carreño.

“Je suis très heureux pour lui et aussi pour l’Espagne”, a déclaré Nadal à propos de Pablo Carreño et a estimé que cette victoire restera avec lui “Pour le restant de ses jours” parce que c’est “un moment inoubliable“. Il a également dit que gagner une médaille aux jeux olympiques, lui qui le sait très bien puisqu’il a remporté un simple à Pékin et un double à Rio, c’est quelque chose de “très spécial”.

Djokovic après avoir perdu le match contre Carreño, a lancé avec colère sa raquea dans les tribunes et Nadal n’a pas hésité à dire qu’il regrettait l’attitude du Serbe : “Heureusement qu’il n’y avait personne dans les tribunes et rien d’autre ne s’est passé, mais bon, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps“, qui considérait qu’il n’y a que”essaie de les éviter“Il s’est souvenu de cela dans ce sens lorsque ces choses se produisent.”l’image n’est pas la meilleure“Et il a ajouté qu’en fonction de” la sévérité des sanctions “dans l’organisation d’événements sportifs, elles sont “plus permissives ou plus énergiques”.

Il a apprécié que le Serbe s’excuse après son attitude mais Nadal a insisté sur le fait que “il est important d’éviter ce genre de situations, et plus par quelqu’un comme Djokovic“Une référence pour beaucoup d’enfants, au final il est numéro un mondial et l’un des meilleurs de l’histoire.” “C’est étrange que quelqu’un, ayant tant de succès, réagisse de cette façon de temps en temps, mais au final il est très compétitif et réagit comme ça”, a-t-il conclu.