Rafa Nadal réalise le rêve de Manuela, une femme de 95 ans

07/05/2021 à 19:38 CEST

Le match entre Rafael Nadal et Alexander Zverev en quarts de finale de Mutua Madrid, qui a abouti à la victoire de l’Allemand, a eu la présence d’un fan très spécial. Son nom est Manuela Navarro Esteban, une femme de 95 ans qui a réalisé un rêve grâce à la joueuse de tennis de Manacor.

Manuela, qui souffre depuis le début de la maladie d’Alzheimer, a toujours rêvé de rencontrer Rafa Nadal. Son histoire, au moins attachante, a été dévoilée grâce à un message Twitter de son petit-fils, Carlos Carrizosa. “” Aujourd’hui ma grand-mère de 95 ans va voir son rêve de te voir en direct, elle a le début de la maladie d’Alzheimer et m’a dit qu’avant d’oublier ce que le tennis et tu représentes pour elle, elle voulait te voir vivre. J’espère que vous apprécierez cette journée autant que je l’apprécie. “

@RafaelNadal Aujourd’hui ma grand-mère à 95 ans verra le rêve devenir réalité de vous voir en direct, elle a le début de la maladie d’Alzheimer et elle m’a dit qu’avant d’oublier ce que le tennis et vous représentez pour elle, elle voulait vous voir vivre. J’espère que vous apprécierez cette journée autant que je l’apprécie pic.twitter.com/85tpF09XJG – Carlos Carrizosa (@ carripadel22) 7 mai 2021

Le petit-fils de Manuela a également ajouté que, pour prendre une photo avec Nadal, sa grand-mère serait la personne la plus heureuse de la planète. Twitter, capable du meilleur et du pire, a cette fois servi de haut-parleur pour que ce message atteigne le compte officiel du Mutua Madrid Open, qui a rapidement contacté Carlos.

Grâce à l’insistance de Carlos, le message émotionnel a atteint Rafa Nadal, qui Il est venu rencontrer Manuela en personne et a passé quelques minutes à discuter avec elle dans la Magic Box. La journée s’est terminée de la meilleure façon possible pour Manuela, qui a pu réaliser son rêve en voyant vivre l’une de ses idoles et en ayant l’occasion de lui parler.