Rafa Nadal retourne à la terre promise

14/04/2021 à 6h30 CEST

Roger Payró

La poussière de brique est synonyme de Rafa Nadal, roi de cette surface et qui célèbre aujourd’hui son retour à la compétition pour débuter le circuit sur terre battue. Ses problèmes de dos l’ont alourdi à l’Open d’Australie, où il a perdu contre Tsitsipas en quarts de finale le 17 février. Ces mêmes désagréments l’ont contraint à abandonner Rotterdam, Acapulco et surtout le Miami Masters 1000, l’un des rares tournois à conquérir. Il a également refusé d’aller à Dubaï et concentrez-vous autant que possible sur votre retour dans votre terre promise; la terre battue. Ce mardi, près de deux mois plus tard, l’Espagnol revient sur les pistes. Le Monte Carlo Masters 1000, le scénario choisi.

Il le fera tant que le coronavirus ne fera pas son apparition dans votre corps. Hier, on savait que Daniil Medvedev, deuxième tête de série et qui aurait affronté une hypothétique demi-finale, testé positif.

«C’est une grande déception», a reconnu le Russe, contraint de se retirer du tournoi. «Je vais maintenant me concentrer sur la récupération et j’ai hâte de revenir sur le circuit en bonne santé le plus tôt possible», a ajouté le numéro 2 mondial. Le problème pour Nadal est que des heures avant qu’il ne le sache formé avec Daniil, donc le Manacor a dû subir plus de tests.

Si tout suit le bon ordre, Rafa fera ses débuts contre Federico Delbonis, numéro 87 du classement. L’Argentin a été mesuré quatre fois, qui n’a même jamais réussi à remporter un set des Baléares. Leur dernière rencontre a eu lieu en Australie 2020. Le match ne débutera pas avant 14h00.

Djokovic, sur scène

Sur le quart précédent, vers 12h30, ce sera le numéro un qui scelle son retour. Novak Djokovic, qui n’a pas concouru depuis la levée de la “ Major ” en Océanie, fera des débuts plus exigeants à Monaco contre Jannick Sinner.