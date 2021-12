Rafa Nadal revient à l’action contre Andy Murray

16/12/2021 à 17:25 CET

Rafael Nadal, absent des courts pendant cinq mois pour cause de blessure, sera de retour ce vendredi au tournoi d’exhibition de Mubadala à Abu Dhabi et le fera contre le Britannique Andy Murray.

Murray, 134 mondial, a battu jeudi son compatriote Daniel Evans 6-3 et 6-2 en un peu moins d’une heure et demie pour rencontrer Rafa Nadal, ancien numéro un mondial et actuellement sixième du classement, lors de la première demi-finale de ce tournoi d’exhibition. Dans l’autre demi-finale, ils joueront ce vendredi Le Russe Andrey Rublev et le Canadien Denis Shapovalov. Celui-ci a battu l’Américain taylor fritz par 6-3 et 6-0.

Les blessures au dos et aux pieds ont perturbé la saison de Nadal, qui est confiant de récupérer à temps pour l’Open d’Australie, qui débute le 17 janvier. Nadal, 35 ans, a chuté en demi-finale à Roland-Garros puis a raté Wimbledon, les Jeux olympiques de Tokyo et l’US Open. Il n’a plus joué depuis août dernier à Washington.

Les Baléares, vainqueur du Open d’Australie en 2009 et quadruple vice-champion, il espère remporter un tournoi avant Melbourne, où il veut être à vingt jours du départ.