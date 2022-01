Rafa Nadal – Richard Berankins de Melbourne ATP: horaire et où regarder à la télévision

01/05/2022 à 14:37 CET

Rafael Nadal la saison commence cette année avec Melbourne ATP qui affronte Richard Bérankins, un événement dont nous pouvons profiter pleinement dans Eurosport le 6 janvier à 3h45 du matin.

Le numéro six mondial affrontera Richard Berankins, qui occupe la 104e position du classement ATP. C’est la première rencontre entre les deux, mais la vérité est que le reste est décanté à côté du manacorí. Même s’il y avait des doutes quant à savoir si Nadal allait pouvoir assister à ce match car le coronavirus est récemment passé et tout dépendait de son rétablissement. Heureusement, il a enfin pu y assister et cette confrontation aura bien lieu.

Nous pouvons profiter du jeu sur jeudi prochain 6 janvier à 15h45 du matin. Quoi Eurosport est intégré à DAZN, nous pouvons regarder le match aussi via DAZN, ainsi qu’à Eurosport dans les services de télévision qui l’intègrent et dans la propre application d’Eurosport pour les appareils intelligents.