Rafa Sarmiento demande des excuses à Vicente Fox au nom de son fils Iñaki

Immédiatement, les fans de l’expert en cinéma l’ont soutenu avec des messages de soutien et, bien sûr, il ne pouvait leur en être que reconnaissant. « Merci à tous pour vos adorables messages de soutien. Ils arrivent. Merci. Merci », a-t-il écrit dans la section commentaires, dans laquelle il a également ajouté les réactions de certaines célébrités telles que Cecilia Suárez, entre autres.

Rafa Il a également expliqué à un autre utilisateur les détails de son désaccord avec ce que Fox a écrit sur Twitter, mettant en évidence le manque de sensibilité avec lequel d’autres personnes s’expriment parfois.

« Avec tout le respect que je vous dois, je vous dis que si vous ne pouvez pas distinguer quand le mot qui définit une condition est utilisé, comme synonyme d’insulte, vous avez clairement des problèmes d’empathie. Ils y vont trois fois, il a une plainte à Conapred et Iluminemos de Azul lui a déjà envoyé une lettre. Je ne vais pas permettre qu’une condition soit une insulte pour certains », a-t-il déclaré.

En tant que papa de Iñaki, Rafa est prêt à élever la voix et à donner de fermes leçons de respect d’autrui, une mission à laquelle il s’est engagé. “Je me battrai toujours pour l’inclusion contre les discriminations et je garde le droit d’aller vers… celui qui y intervient”, a conclu le journaliste de divertissement.