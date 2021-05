Rafa Soriano: Comment s’est déroulé EXATLON USA?

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Au fil des jours dans le programme de compétition Exatlon United States, chaque dimanche de la lutte pour la permanence se transforme en jours de crise cardiaque, où les athlètes qui s’affrontent se donnent à fond pour rester dans la compétition tandis que, pour l’un d’eux, le rêve qu’ils ont commencé avec l’intention de gagner, prendrait fin.

Journée d’élimination de Rafa Soriano

Le 23 mai, la magie du sorcier des Contendientes, le Mexicain Rafael «Rafa» Soriano, a pris fin brutalement après une confrontation avec Horacio Gutierrez jr, condamné deux jours plus tôt.

Horacio a montré de quoi il était fait dans cette bataille et a été le vainqueur, donc pour Rafa Soriano c’était la fin de son chemin dans les sables de la République dominicaine, mais le début d’une aventure dans le monde réel avec sa petite amie, aussi la ancienne athlète de compétition Raquel Becker.

Si les rumeurs de cette éventuelle relation étaient déjà partout, elle fut une fois éliminée lorsque Soriano révéla ses sentiments, s’assurant qu’il irait désormais dans les bras de sa «motivation et raison», pour désigner Becker qui l’attendait en dehors de la compétition. , à tel point que les retrouvailles ont été partagées avec leurs followers dans une adorable vidéo.

Rafa Soriano dit sa vérité: comment est passé EXATLON USA?

Comme d’habitude, une fois à la maison, l’athlète éliminé d’Exatlon United States fait une session en direct via les réseaux sociaux, où il révèle des détails importants de son expérience dans la compétition la plus féroce de la planète. Rafael Soriano n’allait pas être différent et il a tout raconté. Une partie des révélations les plus intéressantes qu’il a dites, séparant sa relation avec Raquel Becker étaient:

Il a parlé de son petit-déjeuner préféré, une tour de crêpes au jambon et au beurre de cacahuète ou même au nutella. Il a avoué qu’il s’entendait très bien avec Ana Parra des concurrents, et au début il s’entendait très bien avec Martín Keuchkerian. Ses circuits préférés sont le Gold et le Iron car il le trouve assez facile et amusant à piloter. Concernant la coexistence, il a déclaré que cela pourrait devenir monotone, mais qu’au même moment où les athlètes rejoindront la compétition, il est clair qu’un maximum de huit mois sera accompagné d’un groupe de personnes poursuivant le même rêve. Il a appelé Exatlon USA une expérience de «renforcement du caractère». Contrairement à la rumeur qui se disait “s’il ne voulait plus être à Exatlon United States”, il a déclaré qu’il voulait toujours rester dans la compétition et qu’en fait il a tout donné dans la compétition jusqu’à la fin, mais la victoire était pour Horacio qu’il a reconnu comme un grand athlète, et a affirmé qu’il a encore beaucoup à donner dans la compétition. Exatlon United States sera surpris de constater qu’en dépit d’être une compétition avec beaucoup d’adrénaline, ils n’avaient d’autre responsabilité que de rivaliser et de mesurer les forces dans chaque circuit.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du profil de fan de VideosTop où Rafa raconte ceci et plus:

